Alianza Verde sella acuerdo programático para respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda

El Partido Alianza Verde finaliza el documento de respaldo a Iván Cepeda tras alcanzar un consenso interno sobre temas estructurales, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente.

El Partido Alianza Verde ha logrado cerrar un proceso interno de deliberación que se extendió durante varias semanas, culminando en la redacción de un acuerdo programático integral que establece las bases para el respaldo oficial a la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro.

Según informaciones obtenidas en exclusiva por Caracol Radio, el documento final consolida los pilares fundamentales que el partido considera indispensables para el desarrollo del país, logrando armonizar las distintas visiones que coexistían dentro de la colectividad. Este esfuerzo de unificación fue culminado alrededor de las seis de la tarde, tras intensas jornadas de análisis donde la bancada evaluó minuciosamente el impacto de las propuestas del candidato en la realidad nacional. Uno de los puntos de mayor fricción y debate durante las sesiones internas fue la postura oficial frente a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Este tema, que ha polarizado la opinión pública y generado diversas interpretaciones dentro del espectro político, fue finalmente abordado y consensuado mediante una declaración que pretende equilibrar las necesidades de reforma estructural con el respeto institucional. Fuentes cercanas a la cúpula del partido aseguraron que se alcanzó un punto de encuentro satisfactorio para todos los sectores, permitiendo así que la colectividad avance hacia una postura coherente y sólida que será presentada formalmente al candidato en las próximas horas. El texto acordado no solo aborda la Constituyente, sino que despliega una hoja de ruta sobre otros temas críticos como la transición energética, la política de paz y el fortalecimiento de la educación pública, aspectos que el Partido Alianza Verde ha defendido históricamente como innegociables. La fase final de este proceso se llevará a cabo este miércoles 22 de abril, cuando una comisión designada por la Alianza Verde se reúna de manera presencial con Iván Cepeda. Durante este encuentro estratégico, se espera que el candidato reciba el documento con los lineamientos programáticos y se ultimen los detalles logísticos y políticos de la alianza. Este paso marca un hito crucial en la campaña, pues el respaldo de los verdes aporta no solo un capital electoral significativo, sino también una legitimidad programática basada en el consenso democrático. La reunión servirá para sellar el pacto y dar inicio a una etapa de articulación conjunta en la que el partido se integrará de forma activa en la estrategia de la candidatura de Cepeda, buscando proyectar una visión de gobierno que sea atractiva para los votantes indecisos y los sectores afines a las políticas de centro y centro-izquierda. El país mantiene la expectativa sobre cómo este acuerdo transformará la dinámica de la contienda electoral en los días venideros





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