Alias 'Bendito Menor' reaparece desafiante y declara paro armado en La Guajira

El máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), alias 'Bendito Menor', se burló de la recompensa por su captura y declaró un paro armado de tres días en La Guajira tras un golpe a su estructura.

En un reciente video que ha causado revuelo en redes sociales y medios de comunicación, Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el ámbito criminal como ' Bendito Menor ', ha reaparecido para lanzar un desafiante mensaje a las autoridades.

Pérez Toncel, identificado como el cabecilla principal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también llamadas Los Pachenca, fue captado mientras se desplazaba en una motocicleta por las carreteras de La Guajira, en compañía de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita. La difusión de esta grabación ha encendido la indignación debido al tono burlón y desafiante del criminal ante los esfuerzos del Estado por localizarlo y capturarlo. Según informaciones del medio 'Noticias Valledupar', la recompensa ofrecida por información que conduzca a su detención ha alcanzado la suma de mil millones de pesos. Pérez Toncel se jactó abiertamente de esta cifra, alardeando al mismo tiempo de su presunto control territorial en la región. Durante el video, el criminal enfatizó la autenticidad de las imágenes, desmintiendo cualquier posibilidad de montaje digital o suplantación. Con un lenguaje coloquial y desafiante, el líder de la organización criminal proclamó una sensación de invulnerabilidad, afirmando: Mira ve, controlando todos los rincones, papi, conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve. $1.000 millones dando vueltas, relajaitos’. Estamos es chorneados, papi, chorneritos. Todos los rincones de la Guajira, mira, ve. Chornero, ve, sin tanto, sin tanto estrés. Para que digan que es con la IA ahora. No, que eso es con la IA. No, eso es con la IA. No, es nítido. A pesar de estas ostentosas declaraciones, el Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Pedro Arnulfo Sánchez, ha reiterado su postura firme: el cabecilla continúa representando una amenaza considerable para la población civil y las operaciones destinadas a desmantelar su estructura criminal no cesarán. Recientemente, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron un importante golpe contra el círculo de confianza de alias Naín, neutralizando en un operativo de alta precisión a nueve individuos que formaban parte de su esquema de seguridad. Ante este escenario, el ministro Sánchez hizo un llamado directo al delincuente para que se desmovilice, presentándose ante la justicia como su única y mejor opción. 'Por alias Naín hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. La orden a la Fuerza Pública es mantener la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo', comunicó el ministro a través de su cuenta en la red social X. Sin embargo, la reacción del líder de las Acsn no se hizo esperar y fue de carácter marcadamente violento. En una posterior pieza audiovisual, alias Naín reconoció la muerte de sus hombres, especificando que tres pertenecían a su guardia personal y seis estaban en proceso de incorporación. En respuesta a este suceso, anunció una escalada de acciones violentas en el departamento de La Guajira, incluyendo la proclamación de un paro armado por tres días consecutivos, la declaración de 'objetivos militares' a personas específicas en la región, y la afirmación de que su organización está llevando a cabo una supuesta 'limpieza' contra la delincuencia común. Este contenido fue desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial, basándose en información de dominio público divulgada a los medios de comunicación, y posteriormente revisado por periodistas y editores. REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL





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