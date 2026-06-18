Alias 'Calarcá' y el Frente 36 amenazan a comunidades de Angostura por elecciones

El grupo armado exige certificado electoral y anuncia sanciones; autoridades ofrecen recompensa de $200 millones por alias 'Pimpón'.

En medio de un clima de tensión y alerta en el departamento de Antioquia, las autoridades han reportado un preocupante mensaje difundido por el frente 36 de las disidencias de las FARC, liderado por alias 'Calarcá'.

El comunicado, que circula en redes sociales y ha sido interceptado por organismos de inteligencia, está dirigido a las comunidades rurales del municipio de Angostura. En él, el grupo armado exige a los campesinos 'reflexionar' sobre su voto en las próximas elecciones, planteando una falsa dicotomía entre lo que denominan 'la política de la guerra' y 'la política de la paz'.

'Ustedes como campesinos son los que eligen a quién quieren tener en el poder y si prefieren la política de la guerra o la política de la paz. A quienes prefieren votar por la política de la guerra, piensen en si van a enviar a sus hijos o familiares al campo de batalla', se lee en el texto amenazante. Lo más alarmante del mensaje radica en las sanciones anunciadas para quienes no acaten sus disposiciones.

El grupo armado exige que todos los habitantes mayores de edad presenten el certificado electoral del 21 de junio, advirtiendo que quien no lo tenga deberá justificar su ausencia.

'Quién no tenga como demostrar que le fue imposible, tendrá una sanción de nuestra parte, dicha sanción se le informará a la persona', afirmaron. Este tipo de coacción, que busca controlar el ejercicio democrático, ha sido calificado como una grave violación a los derechos humanos y a la libertad de voto.

Detrás de estas amenazas estaría alias 'Pimpón' o 'Fercho', quien además se encargaría de convocar reuniones para actualizar procesos de carnetización de los habitantes a través de juntas de acción comunal, un mecanismo que el grupo utiliza para ejercer control territorial. El gobierno departamental y nacional han respondido con contundencia.

El Comité de Garantías Electorales en Antioquia ha declarado que 23 municipios se encuentran en alerta por diversos niveles de riesgo electoral, y se ha anunciado el despliegue de más de 15 mil uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada del domingo. Asimismo, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta doscientos millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias 'Pimpón'.

'Reiteramos una recompensa por ese bandido alias Pimpón de doscientos millones de pesos, y toda información ciudadana que nos llegue para permitir la neutralización de estos criminales', señalaron voceros oficiales. La comunidad de Angostura y otros municipios en riesgo viven con zozobra, mientras las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado a proteger la integridad de los votantes y a garantizar que la voluntad popular no sea manipulada por la violencia.

Estos hechos ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta Colombia en su proceso de paz y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las zonas rurales donde grupos armados ilegales intentan imponer su ley





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Frente 36 Angostura Amenazas Electorales Recompensa Pimpón

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