Alias Castor denuncia plan para atentar contra su vida, su familia y el alcalde de Barranquilla

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, preso en Cómbita, advierte sobre amenazas de presuntos cabecillas criminales y vincula las intimidaciones a las recibidas por el alcalde Alejandro Char.

El recluso Jorge Eliécer Díaz Collazos , conocido por el alias Castor, actualmente cumpliendo condena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita , ubicada en el departamento de Boyacá, ha realizado una grave denuncia este viernes 24 de abril.

En su declaración, Díaz Collazos advierte sobre la existencia de un presunto plan orquestado para atentar contra su vida, así como contra la integridad física de sus familiares directos y los miembros de su equipo legal. La denuncia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial emitido por sus abogados, quienes detallan que el líder de la organización criminal Los Costeños señala a individuos que presuntamente ocupan posiciones de liderazgo dentro de diversas estructuras criminales operando en ciudades aledañas y en la ciudad de Barranquilla como los principales responsables de las amenazas que ha recibido.

Según lo expuesto en el documento, estos individuos estarían implementando una estrategia para lograr su traslado a otro establecimiento penitenciario. Esta estrategia involucra la difusión de información deliberadamente falsa ante las autoridades competentes, con el objetivo final de facilitar la ejecución de un atentado en su contra durante el proceso de traslado o una vez ubicado en una nueva instalación.

Díaz Collazos enfatiza que, hasta la fecha, ninguna de estas acciones ha llegado a concretarse, atribuyendo esta situación a las estrictas medidas de seguridad implementadas en el penal de Cómbita, que dificultan la realización de cualquier acción hostil en su contra. La gravedad de la situación se agrava al revelar que las intimidaciones no se limitan únicamente a su persona, sino que se extienden de manera directa a su círculo familiar más cercano y a los abogados que lo representan legalmente.

Díaz Collazos afirma que esta situación de amenaza constante ya es de conocimiento público y ha sido debidamente informada a las autoridades competentes, esperando una respuesta y medidas de protección efectivas. En su declaración, el interno manifiesta un firme rechazo a estos actos, calificándolos como acciones que socavan los esfuerzos que se están llevando a cabo en pro de la paz y la reconciliación nacional.

Además, Díaz Collazos establece una conexión entre las amenazas que él ha recibido y las amenazas recientes dirigidas contra figuras públicas de alto perfil, específicamente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. El alcalde Char, hace apenas unos días, denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a él como a su familia, lo que sugiere la existencia de un patrón de intimidación y violencia que podría estar dirigido a quienes buscan promover la paz y la estabilidad en la región.

El comunicado de Díaz Collazos incluye una declaración contundente en la que expresa su rechazo a todas las amenazas e intentos de atentar contra su vida, la de su familia y la del alcalde Char y su familia. Subraya que estos ataques no son simplemente dirigidos a individuos específicos, sino que representan un ataque directo a la paz y la seguridad del departamento y de la nación en su conjunto.

Además, Díaz Collazos interpreta estas amenazas como una manifestación de la incapacidad y el miedo de los grupos violentos ante la posibilidad de que la paz se convierta en una realidad tangible. La denuncia de Díaz Collazos ha generado preocupación en los ámbitos legales y políticos, y se espera una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni de otras entidades gubernamentales en relación con estas graves acusaciones. La falta de una respuesta inmediata ha generado interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los reclusos, sus familiares y los defensores de sus derechos, así como para investigar y perseguir a los responsables de estas amenazas.

La situación exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales e intelectuales de las amenazas y tomar las medidas necesarias para proteger a las personas afectadas. Es crucial que las autoridades tomen en serio estas denuncias y actúen con diligencia para evitar que se materialice cualquier atentado contra la vida de Díaz Collazos, sus familiares, sus abogados o cualquier otra persona que pueda ser considerada un objetivo por los grupos criminales involucrados.

La credibilidad del Estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en las instituciones dependen de la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y la justicia en todos los niveles. La comunidad internacional también observa con atención el desarrollo de esta situación, ya que la paz y la seguridad en Colombia son temas de interés global.

La respuesta de las autoridades colombianas a esta denuncia será un indicador clave de su compromiso con la construcción de una paz duradera y sostenible





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