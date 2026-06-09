La presentadora y modelo, alias La Mona, ex pareja sentimental de ‘Castor’, fue asesinada en conjunto residencial. Desde hace varios años, había manifestado su deseo de ampliar su familia y convertirse nuevamente en madre. También atravesó un proceso de depresión posparto que impactó profundamente su vida familiar.

En video quedó registrado el momento en el que alias La Mona, ex pareja sentimental de ‘Castor’, fue asesinada en conjunto residencial . Desde hace varios años, la presentadora y modelo había manifestado su deseo de ampliar su familia y convertirse nuevamente en madre.

En la publicación, abrió su corazón sobre ‘la maternidad, la vulnerabilidad, los cambios del cuerpo, el amor por su familia y aunque durante su primer embarazo enfrentó importantes transformaciones físicas y emocionales, esa experiencia le permitió superar inseguridades, comprender mejor su fortaleza y valorar aún más el papel de la mujer. También atravesó un proceso de depresión posparto que impactó profundamente su vida familiar. Así lo manifestó la propia presentadora durante su participación en el pódcast de Juliana Velásquez.

La situación fue tan compleja que, en algún momento, Tobón llegó a contemplar la posibilidad de que su matrimonio no sobreviviera a la crisis. Con el paso del tiempo y gracias al acompañamiento médico adecuado, Álvaro logró superar la enfermedad, una condición que afecta a numerosos hombres pero que pocas veces se visibiliza. Esto permitió que la pareja fortaleciera nuevamente su relación y continuara construyendo su proyecto de vida en común.

Por otro lado, Álvaro Rodríguez se ha destacado en Colombia por su trayectoria en áreas como la logística, la inversión y el emprendimiento. Es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y complementó su formación con una maestría en economía y logística cursada en los Países Bajos. A lo largo de su carrera, ha ganado reconocimiento dentro del ecosistema empresarial y de inversión del país.

Uno de los espacios que aumentó su visibilidad fue su participación como inversionista en ‘Shark Tank Colombia’, programa en el que evalúa iniciativas de emprendedores y apoya aquellas con potencial de crecimiento. Finalmente, además de su actividad empresarial, Rodríguez también comparte contenidos relacionados con educación financiera y economía familiar a través de un pódcast, donde ofrece recomendaciones y reflexiones sobre el manejo del dinero y la construcción de patrimonio.

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