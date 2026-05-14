Alias 'Marihuano' vuelve a ser detenido por delitos de homicidio y atentado sicarial en Santander

John Jairo Fernández Pórtala, conocido con el alias de 'Marihuano', ha sido detenido por delitos de homicidio y atentado sicarial en Santander. La Fiscalía lo ha señalado de ser el hombre que habría ordenado estos crímenes y coordinado homicidios selectivos en Barrancabermeja.

Aunque había recuperado la libertad por vencimiento de términos, alias 'Marihuano' volvió a caer en manos de las autoridades. La Fiscalía lo señaló de ser el hombre que habría ordenado un doble homicidio y un atentado sicarial en Barrancabermeja .

Se trata de John Jairo Fernández Pórtala, conocido con el alias de 'Marihuano', señalado como presunto cabecilla del temido grupo delincuencial 'Los de la M' y acusado de dinamizar el tráfico local de estupefacientes, además de coordinar homicidios selectivos en el Puerto Petrolero. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, este hombre habría sido quien impartió las órdenes para ejecutar un ataque armado ocurrido el 28 de enero de 2020 en el barrio La Esperanza.

Las autoridades establecieron que las víctimas fueron contactadas bajo engaños y citadas supuestamente para integrar la estructura criminal conocida como 'Parche de las 52'. Sin embargo, cuando llegaron al lugar fueron atacadas a bala por hombres armados. Producto del atentado sicarial, dos personas murieron en el sitio y una más quedó gravemente herida. Durante la audiencia, el fiscal del caso reveló detalles de cómo alias 'Marihuano' habría coordinado el crimen desde la distancia.

'Fernández Pórtala, conocido también como 'Marihuano', fue quien dirigió y dio las órdenes para que se cometieran los homicidios. A través de vía telefónica impartió instrucciones para ultimar a estos jóvenes', aseguró el delegado de la Fiscalía. El mismo gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que alias 'Marihuano' había recuperado la libertad por vencimiento de términos dentro del proceso que enfrenta.

Por estos hechos, un fiscal especializado de Santander le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados. A pesar de ello, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa avanzando el proceso judicial.

Según las autoridades, alias 'Marihuano' sería uno de los hombres que manejaba el tráfico de drogas y coordinaba homicidios selectivos en Barrancabermeja para mantener el control de las rentas ilícitas. Además, la Fiscalía confirmó que en su contra avanza otra investigación por el delito de concierto para delinquir en calidad de cabecilla de estructura criminal





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alias 'Marihuano' Detenciones Homicidio Ataque Sicarial Barrancabermeja Santander Fiscalía General De La Nación Juvenal Díaz Mateus John Jairo Fernández Pórtala Los De La M Parche De Las 52 Ataque Armado Victimas Ataque Sicarial Homicidios Selectivos Tráfico De Drogas Coordinación De Homicidios Control De Rentas Ilícitas Concertación Para Delinquir Centro Carcelario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aplazan hasta el 28 de mayo la imputación contra alias ‘Calarcá’Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajó en RCN Radio en varias regiones del país, actualmente es periodista judicial en W Radio.

Read more »

Cae alias 'Giova', presunto cabecilla criminal en AntioquiaOperativo adelantado por autoridades en el Oriente antioqueño terminó con la captura de alias ‘Giova’, señalado de participar en robos a fincas.

Read more »

Sanción ejemplar: condenan a alias El Duende a 40 años por un asesinato en MedellínDOLAR

Read more »

Nuevos grupos armados en Santander extorsionan y generan alerta en Norte de SantanderEl gobernador de Santander, Juvenal Díaz Matías, se refirió a la presencia de nuevos grupos armados organizados, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), provenientes del Magdalena y que, según organizaciones sociales, hacen presencia en el territorio desde inicios de 2026. Para denunciar extorsiones, Díaz Mateo hizo un llamado a los santandereanos que puedan comunicarse al 123 de la Policía o a la línea 165 del Gaula Militar.

Read more »