Alias Naín, prófugo de la justicia, es visto paseando en La Guajira junto a su pareja tras paro armado

El criminal alias Naín, responsable de un reciente paro armado en La Guajira, ha sido captado en video paseando en motocicleta por la Alta Guajira junto a su pareja, apodada "la bebecita". La aparición se produce tras el violento paro de 72 horas que paralizó la región, obligando al cierre de negocios y generando temor entre la población. El ministro de Defensa ha ofrecido una recompensa por su captura y ha ordenado intensificar la ofensiva militar.

El temido criminal conocido como alias Naín ha sido visto nuevamente en público, esta vez disfrutando de un paseo por la Alta Guajira junto a su pareja, apodada 'la bebecita'. Esta aparición se produce días después de que Naín orquestara un violento bloqueo armado en la misma región, que obligó al cierre de cientos de negocios por temor a represalias y sembró el pánico entre los habitantes.

El video que documenta esta escena muestra al delincuente al volante de una motocicleta, desplazándose por el paisaje desértico del departamento, ostentando su impunidad y presumiendo de tener 'mil millones dando vueltas' y 'mil millones de vueltas'. Dijo, con un tono relajado, 'relajaito por todos los rincones de La Guajira. Sin tanto estrés y para que no digan que es con la IA. Pues nítido'.

La presencia de Naín y 'la bebecita' en La Guajira subraya la persistente ola de violencia que azota al departamento. Hace tan solo una semana, la región se vio sumida en tres días de zozobra tras el anuncio de un paro armado de 72 horas por parte de alias Naín, en respuesta a la muerte de varios de sus hombres. Durante este paro, establecimientos comerciales fueron blanco de ataques a tiros, perpetrados por individuos que se movilizaban en motocicletas, evidenciando la audacia y el control territorial que el criminal ejerce sobre la zona.

La situación se tornó aún más crítica cuando se conoció que nueve miembros del círculo de seguridad de Naín fueron abatidos en la Alta Guajira, un duro golpe para su organización criminal, pero que no parece haber mermado su influencia ni su capacidad de operar con impunidad.

Ante esta escalada de violencia y la visible impunidad de alias Naín, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje directo al delincuente, instándole a desmovilizarse. El ministro ha ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a su paradero. Asimismo, ha ordenado a la Fuerza Pública mantener la ofensiva contra este criminal, calificándolo como una amenaza constante para el pueblo y asegurando la activación de todas las capacidades institucionales para reforzar los esquemas de seguridad, especialmente ante las amenazas a candidatos en la región.

La lucha contra las organizaciones criminales en La Guajira se intensifica, buscando desmantelar la estructura de Naín y devolver la tranquilidad a una comunidad cada vez más afectada por el accionar de la delincuencia





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