Alina Lozano defiende su matrimonio con Jim Velásquez frente a nuevas declaraciones

Alina Lozano refuta a Jim Velásquez asegurando que la unión en Cartagena fue real y emocionalmente válida, a pesar de que él asegura que no existió matrimonio legal.

La actriz Alina Lozano ha vuelto a generar controversia pública al responder directamente a las recientes afirmaciones de su expareja, el creador de contenido Jim Velásquez. Durante una entrevista concedida al periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, la protagonista dejó clara su postura frente a la versión que Velásquez ha estado difundiendo sobre el carácter no legal de su unión.

Refutación a las declaraciones de Velásquez

Alina Lozano afirmó categóricamente que su exnovio está utilizando estrategias de comunicación diseñadas para viralizar frases controvertidas. Señaló que Velásquez emplea estos ganchos mediáticos para atraer la atención del público, para finalmente matizar que la unión fue simbólica o una bendición, lo cual ella reconoce como cierto en términos rituales.

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La actriz hizo una precisión fundamental sobre los detalles de las ceremonias que ocurrieron durante su relación. Aclaró que el sacerdote que participó en una de las celebraciones no era un actor contratado, sino un clérigo real. Este detalle busca desmentir la idea de que todo el evento fue meramente performativo o una representación ficticia.

La disputa sobre la validez matrimonial

La controversia se intensificó cuando Jim Velásquez publicó un video explicando que las ceremonias con Lozano no establecieron un vínculo matrimonial legal. El creador de contenido detalló que nunca firmaron un acta de matrimonio ante las autoridades competentes, lo que implicaba que tampoco era necesario realizar un proceso formal de divorcio tras su separación.

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Velásquez argumentó que la decisión de no formalizar legalmente la relación tuvo como objetivo principal evitar especulaciones públicas sobre una posible repartición de bienes o intereses económicos entre ambos. Explicó que la celebración más grande, que contó con más de 200 invitados y la presencia de un sacerdote católico, fue exclusivamente una bendición simbólica sin efectos civiles o eclesiásticos.

La perspectiva emocional de Alina Lozano

Por su parte, Alina Lozano mantiene una lectura distinta sobre lo que aquella unión significó dentro del contexto de su pareja. Durante la conversación con Carlos Ochoa, la actriz declaró que sí contrajeron matrimonio y especificó que, para ella, el matrimonio verdadero fue el que realizaron en Cartagena.

Lozano indicó que siempre quiso que la relación tuviera ese formato específico, diferenciando así la validez jurídica de la carga emocional y simbólica que cada parte atribuye a los eventos. Esta declaración expone una divergencia notable entre la perspectiva legal defendida por Velásquez y la significancia personal que Lozano otorga a la ceremonia en Cartagena.

Contexto previo y conflictos públicos

Esta no es la primera vez que Alina Lozano cuestiona públicamente las declaraciones de Jim Velásquez. Con anterioridad, la actriz publicó un video en sus redes sociales donde criticó las razones por las que su exnovio decidió revelar esos detalles meses después de la ruptura, sugiriendo una intención calculada.

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Además, Lozano mencionó el dinero generado por la mediática celebración y reveló que inicialmente prefería un evento más sencillo, similar al que tuvieron en Cartagena. Velásquez respondió a estas críticas afirmando que ambos aceptaron participar en la boda de mayor tamaño y que fue una decisión mutua y compartida por ambas partes.

Futuro y legado de la relación

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez comenzó en 2022 y estuvo marcada desde sus inicios por comentarios sobre la diferencia de edad, cercana a los 30 años. La pareja confirmó su separación en 2026, después de participar juntos en el reality show Apostarías por mí.

A pesar de que ambos coinciden en la ausencia de un documento legal que formalice su matrimonio, Alina insiste en el valor emocional de su experiencia. Para la actriz, la ceremonia en Cartagena trasciende los papeles, representando un compromiso que ella consideró real y completo en todos los sentidos que importan para su vida personal.