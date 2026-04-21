Tras intensas protestas y mesas de negociación entre alcaldes municipales y la administración de Bogotá, se desestimó la medida que obligaba a buses intermunicipales a llegar al Terminal del Salitre.

La reciente controversia en la Sabana Occidente de Bogotá ha llegado a su fin tras una intensa negociación entre los mandatarios locales y la administración distrital de la capital. La polémica surgió a raíz de una propuesta que pretendía obligar a todos los buses intermunicipales provenientes de municipios como Facatativá, El Rosal y Subachoque a finalizar sus rutas en el Terminal del Salitre, en lugar de permitirles el ingreso y descarga de pasajeros en el Portal 80 de TransMilenio.

Esta medida, inicialmente planteada para entrar en vigor en el mes de mayo, despertó una oleada de críticas y preocupación tanto en las alcaldías municipales como entre los ciudadanos que dependen diariamente de este servicio para llegar a sus puestos de trabajo y centros de estudio en Bogotá. Las autoridades locales advirtieron desde el principio que el cambio logístico no solo alteraría las rutinas de miles de personas, sino que también generaría un impacto económico devastador debido al aumento en los costos operativos y de desplazamiento.

Según los cálculos de las empresas de transporte, la obligatoriedad de trasladarse hasta el Terminal del Salitre hubiera disparado el valor de los pasajes entre un 30 % y un 40 %, una cifra alarmante considerando el ajuste al salario mínimo registrado a principios de año y la carga inflacionaria que ya soportan las familias colombianas. Este incremento se sumaría al costo del transbordo necesario dentro del sistema masivo de transporte, creando una doble carga financiera insostenible para el ciudadano de a pie.

Ante la inminente amenaza, se formó un bloque liderado por el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, quien junto a sus homólogos de El Rosal, Subachoque y otros municipios aledaños como Cota, Funza, Madrid, Tabio, Tenjo y Chía, exigieron una mesa de diálogo urgente con la administración de Carlos Fernando Galán, la Secretaría de Movilidad y representantes de TransMilenio.

Tras varias jornadas de reuniones estratégicas y análisis de movilidad, el alcalde Luis Carlos Casas confirmó oficialmente que el proyecto ha sido desestimado por completo. La decisión responde a la necesidad de garantizar el bienestar de los pasajeros y evitar la sobrecarga económica que habría generado la medida. Durante el encuentro, los alcaldes municipales dejaron clara su postura: cualquier plan de movilidad debe priorizar la eficiencia para el usuario y no convertirse en una barrera de acceso a la capital.

El acuerdo alcanzado establece que los buses intermunicipales podrán continuar operando bajo las condiciones actuales en el corredor del Portal 80, permitiendo una conexión fluida y económica para los habitantes de la Sabana. El alcalde de Facatativá enfatizó que la articulación entre las entidades territoriales es fundamental para el desarrollo regional y que la mesa de trabajo continuará activa para buscar soluciones de mejora en la infraestructura sin sacrificar el bolsillo de los ciudadanos.

Se analizó minuciosamente que, con el pasaje actual rondando los 10.000 pesos tras el incremento del 17 % ocurrido a principios de 2024, cualquier modificación que elevara el costo un 30 % adicional habría sido un golpe fatal para la economía de miles de trabajadores que se desplazan diariamente por esta zona, muchos de los cuales tienen ingresos limitados. Por ello, la rectificación de la administración distrital ha sido recibida con alivio y esperanza por parte de los sectores sociales y gremiales de los municipios afectados.

El éxito de esta gestión demuestra la importancia de la concertación entre el Distrito Capital y los municipios aledaños, cuya integración económica es indisoluble. Los líderes municipales ahora se enfocan en proponer soluciones alternativas que, en lugar de restringir el acceso al transporte, logren una integración efectiva del sistema de buses intermunicipales con la red de transporte masivo de Bogotá.

Esta visión busca crear condiciones óptimas para que los ciudadanos de a pie se muevan con eficiencia, rapidez y a precios razonables. El llamado de los alcaldes fue claro al señalar que no debe haber medidas improvisadas que ignoren la realidad socioeconómica de la población. La cancelación de esta iniciativa es vista como una victoria de la participación ciudadana y la coordinación regional.

Ahora, el enfoque se desplazará hacia el fortalecimiento de la infraestructura y el diseño de políticas públicas de movilidad que consideren el área metropolitana de facto que representa la Sabana de Bogotá, donde la movilidad no debe ser una fuente de exclusión ni de pobreza, sino un motor de progreso que conecte los hogares con las oportunidades de desarrollo en la capital del país. De esta manera, se garantiza la estabilidad de miles de usuarios que respiran tranquilos al saber que sus rutas habituales no sufrirán las modificaciones que tanto temían, permitiéndoles mantener el control sobre sus gastos mensuales y tiempos de traslado.





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Movilidad Bogotá Sabana Occidente Buses Intermunicipales Portal 80 Transporte Público

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Distrito evalúa medidas para descongestionar operación del Portal 80Mesas técnicas entre Bogotá y municipios de la Sabana buscan mitigar la sobreoferta vehicular y reducir riesgos de siniestralidad vial.

Read more »

DIAN pone ultimátum a deudores en el país: hay fecha límite para acceder a alivioMediante un decreto, la entidad dio a conocer que se habilitaron beneficios incluyen rebajas de hasta el 85 % en multas.

Read more »

Autoridades ponen la lupa sobre el funcionamiento del Portal 80: capacidad está desbordadaPeriodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación y Narrativas Digitales en el Politécnico Gran Colombiano. Trabajó en RCN Radio. Ahora en la W Radio como periodista de Alto Gobierno

Read more »

No hay decisión sobre buses intermunicipales del Portal 80: desmienten a alcaldes de Sabana OccidenteLa Secretaría Distrital de Movilidad reveló que el portal opera al doble de su capacidad: 100 buses por hora.

Read more »

Estados Unidos abre portal para reembolsar aranceles anulados por la Corte SupremaLa agencia estadounidense de Aduanas anunció el lunes que ya está disponible el portal web.

Read more »

Arranca la rehabilitación de la variante Cota–Chía: obra clave para destrabar la SabanaEL proyecto tendrá una inversión de unas $22.000 millones y se ejecutará en siete meses.

Read more »