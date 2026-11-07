Alkilados presenta '¿Qué Me Pasa?' en colaboración con Yubeili y Alka Produce

La agrupación colombiana Alkilados lanza '¿Qué Me Pasa?' junto al artista mexicano Yubeili y el productor Alka Produce. Una fusión de reggae y pop que aborda el desamor y conecta a Colombia con México.

La agrupación musical colombiana Alkilados ha oficializado el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado ' ¿Qué Me Pasa?', una colaboración estratégica que une talentos de dos países latinoamericanos. Este nuevo trabajo discográfico se desarrolla en asociación con el artista mexicano Yubeili y cuenta con la producción ejecutiva del productor Alka Produce. El lanzamiento representa un punto de encuentro cultural entre las escenas musicales de Colombia y México, fusionando géneros para crear una narrativa sonora única que resuena con el público actual.

La pieza musical se define por una combinación innovadora que toma la base del reggae característico de la formación colombiana y lo entrelaza con influencias distintivas del pop y el rap latinoamericano. En términos líricos, el tema se centra en la exploración de emociones complejas post-ruptura, abordando específicamente los celos, la nostalgia persistente y esa sensación de vacío que permanece activa en la memoria de las personas después de finalizar una relación sentimental importante.

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Proceso creativo y origen de la colaboración

La iniciativa surgió directamente de la iniciativa de Juanito, miembro activo de la agrupación Alkilados, quien reconoció el potencial artístico al escuchar la canción 'Lo Intenté'. Esta pista previa fue interpretada por el artista Yubeili y contó con la producción musical de Alka, lo que sirvió como el catalizador inicial para proponer un proyecto conjunto. El encuentro musical se materializó gracias a este reconocimiento previo entre los artistas, estableciendo una base de respeto artístico antes incluso de entrar al estudio de grabación para trabajar en el nuevo material.

Juanito reveló que la inspiración para crear '¿Qué Me Pasa?' se consolidó durante un momento emocionalmente significativo tras una presentación en el estadio de Pereira. En esa ocasión, la banda fue invitada a participar en el concierto del cantante J Balvin, una experiencia que dejó una huella profunda en el músico. Juanito describe que ingresó al estudio cargado de cariño y gratitud hacia su audiencia, sintiéndose inspirado como en un estado de euforia creativa donde la canción fluyó con naturalidad y sin pretensiones exageradas.

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Desde una perspectiva técnica, la producción logra equilibrar elementos acústicos tradicionales con texturas modernas. La instrumentación incluye el uso distintivo del ukelele y guitarras slide, las cuales se entrelazan con las capas sonoras propuestas por Alka Produce. Esta mezcla de sonidos busca representar la diversidad de experiencias musicales de los tres artistas involucrados, creando un puente auditivo que valida la compatibilidad entre el estilo de Alkilados, la voz de Yubeili y la producción de Alka.

Visualización del videoclip y recursos técnicos

El lanzamiento del sencillo va acompañado de un videoclip dirigido por el propio Juanito, el cual presenta una narrativa visual donde una mujer se encuentra con los artistas interpretando la canción a través de diferentes dispositivos electrónicos. La historia comienza con la presencia de los músicos en un teléfono celular, para luego extenderse progresivamente a tablets, computadoras y televisores. Las pantallas se convierten en personajes activos de la trama, mientras los músicos aparecen y desaparecen en el entorno de la protagonista.

Para lograr este efecto visual complejo, el equipo de producción utilizó recursos prácticos, sincronización precisa y trucos mecánicos realizados durante el rodaje. Es fundamental destacar que no se recurrió a inteligencia artificial para generar las escenas ni los efectos visuales, priorizando técnicas cinematográficas tradicionales para mantener la autenticidad del proyecto. La producción ejecutiva de este contenido audiovisual estuvo a cargo de Daniela Castillo, operando desde MYCELIO, la casa productora responsable de la logística y dirección técnica del proyecto.

Impacto internacional y agenda de giras

Este estreno musical coincide con una etapa de intensa actividad internacional para la agrupación Alkilados, expandiendo su alcance más allá de las fronteras colombianas. La banda tiene programadas presentaciones en el país vecino de Perú, con fechas específicas en las ciudades de Pucallpa, Lima, Huánuco y Arequipa. Además de estas actuaciones en Sudamérica, la agenda incluye actividades confirmadas en Venezuela, marcando un periodo de expansión significativa para la formación.

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Manteniendo un fuerte vínculo con sus raíces, la agrupación continúa activa en Pereira, ciudad de origen de sus integrantes. Recientemente, la banda participó en Volveremos Fest, un festival creado específicamente para impulsar la reactivación económica de la capital risaraldense. Esta iniciativa tuvo como objetivo principal apoyar a las familias y comerciantes que fueron afectados por el terremoto ocurrido en el mes de agosto, demostrando el compromiso social del grupo con su comunidad local mientras avanza en su carrera internacional.

Con '¿Qué Me Pasa?', Alkilados, Yubeili y Alka Produce presentan una propuesta artística que va más allá de la simple fusión de ritmos. El trabajo unifica las experiencias sonoras de dos naciones distintas alrededor de una historia profundamente reconocible: la dificultad inherente de dejar atrás a alguien cuando los recuerdos aparecen inevitablemente en todas partes de la vida diaria. Esta colaboración establece un precedente para futuras uniones artísticas transfronterizas en el género del reggae latino contemporáneo.