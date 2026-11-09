Allanan casa de Santiago Peña y hallan bóveda oculta por crisis de Ueno Bank

Autoridades hallan bóveda secreta con cerradura israelí en residencia de Santiago Peña. Investigación vincula al expresidente con créditos irregulares de Ueno Bank y su colapso financiero.

El domingo 8 de noviembre, agentes judiciales paraguayos descubrieron una bóveda secreta tras una pared falsa en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. Este hallazgo ocurre como parte de la investigación penal por el colapso de Ueno Bank, que derivó en la destitución y detención del exmandatario.

Descubrimiento de Bóveda Secreta

La Fiscalía y la Policía llegaron a la estructura oculta, que contaba con una segunda puerta equipada con un mecanismo de seguridad de fabricación israelí. Los funcionarios del Ministerio Público no lograron abrir la bóveda de manera inmediata durante el operativo inicial. Este hallazgo confirma la sospecha de ocultamiento de activos en el domicilio.

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Créditos Irregulares y Causa Penal

El eje central de la investigación son dos créditos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024. La Fiscalía imputa a Peña por lesión de confianza como instigador y administración en provecho propio como autor. Según el documento de imputación, la entidad le financió 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 577.192 dólares, para construir su residencia.

Condiciones de Pago y Conflictos

Las cuotas mensuales del préstamo ascendían a 239 millones de guaraníes, unos 38.880 dólares. Esta suma representa seis veces la remuneración presidencial, según la acusación fiscal. También se indaga si Peña intervino para favorecer la colocación de recursos públicos en el banco, del que su grupo controlador fue accionista hasta 2025.

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Crisis Financiera y Consecuencias

La crisis de Ueno Bank afectó a cerca de 2,94 millones de clientes y provocó la intervención del Banco Central el 3 de noviembre. El Senado destituyó a Peña el viernes 6 de noviembre por mal desempeño, y Pedro Alliana asumió la Presidencia. Actualmente, Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción.

Medias del Nuevo Gobierno

Pedro Alliana ordenó la suspensión de multas e intereses para los contribuyentes afectados. Cerca de 1,2 millones de ahorradores ya recibieron la devolución de sus depósitos, por un monto aproximado de 158 millones de dólares. El proceso de restitución continuará durante la semana para aliviar a la población afectada por la intervención bancaria.