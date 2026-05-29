Allanan y desmantelan una embotelladora ilegal de agua en Bogotá

En una operación conjunta entre la Policía Metropolitana y la Empresa de Acueducto, autoridades descubrieron y desmantelaron una planta de embotellamiento de agua no autorizada en el barrio San Bernardino, sur de Bogotá. La fábrica operaba con tanques y purificadores a gran escala, utilizando botellones de marcas registradas y defraudando el suministro de agua. Se halló maquinaria para producción de agua en bolsas y garrafones, y se capturaron a varios responsables, incluido un menor de edad. Los delitos comprenden usurpación de derechos y defraudación de fluidos, con penas de prisión entre 16 meses y ocho años.

Durante más de seis meses de investigación y seguimiento, las autoridades lograron ubicar un predio en el sur de Bogotá queEn un amplio despliegue operativo de la SIJIN de la Policía Metropolitana, el GOES y la Secretaría de Seguridad , en articulación con la Empresa de Acueducto , allanaron y desarticularon una embotelladora ilegal de agua¿Qué encontraron en la fábrica ilegal?

La fábrica oculta ubicada en el barrio San Bernardino contaban con tres grandes tanques y purificadores a gran escala donde se trataba el agua y se embotellaba en bolsas de seis litros o en garrafones de 18,9 litros, equivalentes a cinco galones.cuando pretendían iniciar labores a primera hora del día. Igualmente, se efectuó el desmantelamiento de la maquinaria empleada para el desarrollo de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la investigación, desde esta fábrica ilegal se estaba cometiendo el delito de usurpación deya que estas personas usaban botellones de marcas reconocidas que son propiedad de empresas nacionales y multinacionales para embotellar el agua. Además, se encontró agrupado en el Ciclo I de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lo queindependientemente de los metros cúbicos consumidos.

Es decir, que con esta fábrica se estaba defraudando al Acueducto de Bogotá.mientras que el menor fue dejado a disposición de la Policía de Infancia y AdolescenciaLos capturados podrían incurrir en prisión de cuatro a ocho años y se les podríaMientras que, por el delito de defraudación de fluidos, la pena sería 16 a 72 meses de prisión





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Embotelladora Ilegal Agua Bogotá Policía Acueducto Defraudación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gerente de reconocido banco está entre los capturados por homicidios en Bogotá73 homicidas fueron capturados en un mes en una megaofensiva contra el crimen.

Read more »

Cae red de extorsionistas en el Valle de Aburrá; generaba $400 millones mensualesAl menos ocho personas fueron capturadas en diferentes allanamientos en el Área Metropolitana.

Read more »

Decretan ley seca en área metropolitana de Barranquilla para elecciones presidencialesLas restricciones serán de obligatorio cumplimiento, tanto para comerciantes como para consumidores, y quienes incumplan serán sancionados con una multa tipo 4.

Read more »

Fans de Nicky Jam en Bogotá reciben noticia que esperaban de cara al concierto en BogotáLa decisión llega luego del masivo interés que ha despertado el regreso del cantante de reguetón a Colombia, consolidándose como uno de los conciertos urbanos más esperados del año en Bogotá.

Read more »