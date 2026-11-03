Almacén Sin Nombre en Medellín: Historia y evolución de un ícono comercial

Conoce la historia del Almacén Sin Nombre en Medellín, su origen en 1939, el curioso nombre sin etiqueta y su transformación en un centro de moda.

En el corazón de Medellín, ubicado específicamente entre las calles Carabobo y Maturín, se mantiene activo un negocio único que ha resistido el paso del tiempo. Este establecimiento, conocido como Almacén Sin Nombre, sorprendió a numerosos turistas y también a los residentes locales de Antioquia al revelar su identidad sin etiquetas convencionales.

Lo que en sus inicios fue una gran tienda de alimentos y artículos para el hogar se ha transformado en un centro comercial especializado. Actualmente, sus pasillos están dedicados principalmente a la bisutería, accesorios, cosméticos y ventas al por mayor, consolidando su estatus como un punto de referencia en la zona.

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El origen del nombre sin etiquetas

La explicación de esta denominación peculiar tiene décadas de antigüedad y está arraigada en los relatos de los comerciantes más veteranos del sector. Según la versión más aceptada, los fundadores originales no lograban ponerse de acuerdo sobre cómo bautizaría el negocio. Después de explorar múltiples alternativas, alguien sugirió dejarlo sin nombre para evitar inconvenientes, una decisión que terminó definiendo la marca.

Darío Ortiz, propietario de Rincón Óptico y comerciante en el establecimiento desde 1995, confirma esta historia basada en los relatos de personas que llevan más tiempo en el sector. Esta narrativa coincide con mayor detalle con una edición de EL COLOMBIANO de 1962, que indicaba que el almacén se llamó inicialmente Carabobo antes de que sus propietarios, Alonso Arango y su esposa, decidieran cambiarlo.

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El artículo histórico describió la decisión como una determinación salomónica, ya que en lugar de seguir discutiendo qué nombre ponerle, adoptaron uno que expresaba precisamente la ausencia de un nombre. Esta solución provisional terminó bautizando a uno de los almacenes más ilustres de la ciudad, creando una leyenda urbana que perdura hasta hoy.

Orígenes en 1939 y transformación del negocio

Algunos testimonios sitúan sus orígenes hace aproximadamente 80 años, pero un viejo artículo de este periódico establece que el lugar nació hace 87 años. En abril de 1939, en la carrera Carabobo se estableció un modesto negocio de mercancías, precisamente en vísperas de una Semana Santa y cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial.

La ubicación fue un local que pertenecía a la quinta antigua de don Juan Uribe, propiedad de doña Carolina Vásquez de Ospina. El negocio, incluyendo la prima, se compró por la suma de $ 6.600.00. Don Francisco y don Alonso Arango fueron quienes adquirieron ese almacén, iniciando una trayectoria que cambiaría el comercio local.

Hoy en día, junto con doña Elvira Castaño de Arango, esposa de don Alonso, se ha completado la transformación del antiguo local y del almacencito guayaquillero. Este cambio ha creado un almacén que tiene pocos similares en Medellín, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder su esencia histórica.

De mercado tradicional a centro de accesorios

Almacén Sin Nombre no siempre fue el lugar al que llegan comerciantes de diferentes municipios para comprar aretes, collares, bolsos, cordones y otros accesorios. En sus primeros años, funcionaba como un almacén por departamentos que reunía buena parte de las compras cotidianas de las familias, atrayendo multitudes.

Los residentes más antiguos recuerdan que en esas instalaciones se escuchaba la algarabía de una plaza de mercado de pueblo. La estructura albergaba una carnicería, una sección de verduras, una cafetería y espacios para vender artículos de aseo y productos para el hogar, como baldes y escobillones, ofreciendo una experiencia de compra integral.

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También contaba con una sección de adornos para confección, donde se comercializaban botones, hilos y cierres. Uno de sus principales atractivos era la combinación de calidad y precios competitivos, lo que le permitió consolidarse como un referente de confianza para los compradores de la época.

La carnicería y la historia de quienes lo habitan

La carnicería alcanzó un reconocimiento particular entre los habitantes de Medellín, destacándose por su excelencia en el sector. El establecimiento tenía un expendio de carnes conocido como La Boina Roja, que competía con otros negocios especializados por la calidad de sus productos. Para muchos, esa era la mejor carnicería de Guayaquil en ese momento.

La reputación de La Boina Roja era tal que algunos la recordaron porque todos los sábados regalaba hígado, corazón y demás cortes a las personas de escasos recursos. Este acto de generación sumado a la pureza de la carne, contribuyó a que llevar la carne del almacén fuera símbolo de buen cuidado familiar.

Eunice Ochoa es una de las personas que más conoce la historia del establecimiento, con un vínculo que comenzó el 12 de octubre de 1977. Tenía apenas 17 años cuando llegó a trabajar como vendedora en el primer piso, recordando esos días como si fueran ayer. Inicialmente, estuvo en la sección de adornos, comercializando botones, hilos y otros productos para confección.

Un año y medio después, recibió un ascenso y pasó a las oficinas, donde trabajó como secretaria hasta 2007. Este período finalizó la administración que estaba a cargo de Antonio Mejía Upegui, mientras que la razón social del almacén figuraba a nombre de Alonso Arango Echeverri, el fundador del Sin Nombre, según relata Ochoa en sus testimonios.