Almadía respalda a David Silva Rojas tras acusaciones de IA en su novela premiada

La editorial Almadía confirma que el ganador del premio internacional David Silva Rojas es el autor legítimo de su obra. La casa editorial exige una disculpa a El País por la falsa acusación de uso de inteligencia artificial.

La Editorial Almadía ha publicado un comunicado oficial en el que reafirma su total respaldo al escritor peruano David Silva Rojas. Esta declaración surge tras las controversias generadas por el diario español El País, quien afirmó en julio que la novela premiada Donde el agua trabajaba estaba redactada en un 99% mediante inteligencia artificial. El caso afectó gravemente la trayectoria de la obra ganadora de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat.

El fallo del jurado y el escándalo mediático

David Silva Rojas resultó ser el ganador del certamen literario con su texto Donde el agua trabaja. La novela explora la explotación laboral y las vulnerabilidades contemporáneas en una hacienda vinícola de Ica, en Perú. El anuncio oficial del ganador se realizó en Ciudad de México. El jurado estaba compuesto por figuras de alto prestigio como Cristina Rivera Garza de México, la escritora argentina Selva Almada y Mónica Ojeda de Ecuador. La convocatoria recibió un total de 2.204 manuscritos provenientes de 22 países de cuatro continentes.

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Tres meses después del anuncio, en septiembre, El País publicó un artículo utilizando el detector Pangram. El medio señaló que la novela de Silva Rojas estaba escrita casi enteramente con inteligencia artificial. Este reporte indicó que el libro ganaba un premio de 20.000 euros cuyas bases prohibían explícitamente el uso de obras generadas por IA. Como consecuencia inmediata, la editorial canceló la presentación prevista para ese día en Madrid.

Defensa del autor y precisión de los detectores

Días después de la publicación del reporte, David Silva Rojas emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones. El escritor afirmó categóricamente que es el autor único de la obra y que nunca utilizó herramientas de IA generativa. Silva explicó que concebía, escribía y revisaba cada párrafo por sí mismo. La novela surgió de una investigación exhaustiva sobre las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas en Ica. Utilizó fragmentos en primera persona basados en testimonios reales transcritos.

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La controversia también puso en evidencia las limitaciones de las herramientas tecnológicas actuales. Varios expertos y periodistas señalaron que Pangram no es infalible en la detección de textos humanos. Se citó el caso del periodista Jorge Carrión, quien introdujo el primer fragmento de Cien años de soledad en la herramienta y recibió un falso positivo. El periódico EL COLOMBIANO informó que no existe actualmente una herramienta confiable al cien por cien para distinguir entre textos humanos y aquellos creados con ayuda tecnológica.

La postura de la Editorial Almadía y próximos pasos

Casi quince días después de la denuncia inicial, la Editorial Almadía hizo público su respaldo definitivo. La casa editorial agradeció el apoyo recibido de escritores, lectores y libreros durante las semanas de incertidumbre. En su comunicado, la editorial sugirió que El País solicitara una disculpa formal. Consideraron que esta acción sería un gesto de respeto hacia el autor y la institución. La editorial también valoró la prudencia de quienes defendieron la necesidad de examinar los hechos sin condenar públicamente al autor.

Tras la primera denuncia, la editorial realizó una revisión interna detallada de Donde el agua trabaja. Este proceso incluyó el examen de los materiales aportados por Silva Rojas y todo el proceso de escritura. La editorial enfatizó la actitud abierta del autor para colaborar y atender las preguntas formuladas. El juicio final se fundamentó en criterios humanos, consultando con tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos. La editorial reiteró su confianza en David Silva Rojas y mantuvo el fallo original del primer premio.

Reafirmación del criterio literario

El comunicado final de la Editorial Almadía reitera la independencia del criterio de las integrantes del jurado. Las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda basaron su decisión en la lectura de las obras que concursaron. La editorial considera que el fallo de las autoras fue una decisión puramente literaria. Mantienen el respaldo total al ganador y aseguran que la obra cumple con todos los requisitos del concurso. La gira de promoción, incluida la presentación en Medellín durante la Fiesta del Libro, permanece suspendida hasta el cierre definitivo de las investigaciones y la resolución del conflicto mediático.