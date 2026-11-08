Alonso termina octavo en Moto2 y se mantiene en el podio del mundial

Daniel Holgado gana y Alonso suma puntos. El colombiano lucha por el podio en Moto2 con dos carreras restantes en el campeonato mundial.

David Alonso cruzó la línea de meta en la octava posición durante la carrera del campeonato mundial de Moto2. Aunque el colombiano había logrado la posición de pole en clasificación, su salida se vio afectada y comenzó la prueba en la casilla 12. Sin embargo, Alonso se benefició de las penalizaciones impuestas a otros competidores antes del inicio y durante las primeras vueltas, lo que le permitió recuperar posiciones valiosas.

Rendimiento de Holgado y Top 3 de la carrera

El español Daniel Holgado se adueñó de la victoria tras completar los 18 giros de la jornada con un tiempo de 35 minutos, 13 segundos y 340 milisegundos. Su triunfo consolidó su protagonismo en la prueba, mientras que Iván Ortolá finalizó en segundo lugar. Álex Escrig ocupó el tercer peldaño del podio, siendo superado por Ortolá en los últimos metros de la competencia.

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Impacto en la clasificación del campeonato mundial

A pesar de la octava posición de Alonso, el colombiano sumó 13 puntos valiosos durante la jornada del domingo. No obstante, la victoria de su compañero de equipo, Daniel Holgado, provocó que Alonso descendiera una casilla en la clasificación general del mundial de Moto2. Actualmente, David Alonso figura en el quinto puesto del campeonato, manteniendo su lucha por un lugar en el podio final.

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Dominio español en las primeras posiciones

Las cuatro primeras posiciones del mundial están dominadas por pilotos de origen español, lo que intensifica la competencia restante. Izán Guevara lidera el conteo con 286.5 puntos, seguido por Iván Guevara en segundo lugar con 273 unidades. Iván Ortolá ocupa el tercer puesto con 219.5 puntos, mientras que Daniel Holgado cierra el grupo de cabeza con 215 puntos. Esta distribución muestra la alta competitividad entre los equipos españoles.

Escenario para las dos válidas restantes

Con dos pruebas por disputar, la situación de David Alonso sigue siendo favorable para aspirar a un podio en el campeonato. La diferencia de puntos con los líderes, aunque significativa, no elimina la posibilidad de mejorar su posición final. La carrera demuestra la capacidad de Alonso para beneficiarse de factores externos y sumar puntos clave en un contexto dominado por sus compatriotas.