Alta afluencia de votantes en la localidad Suroriente de Barranquilla desafía a jurados electorales

Reporte sobre la alta participación electoral en la localidad Suroriente de Barranquilla, donde los jurados enfrentaron calor y alta demanda de votantes durante el cierre de la jornada. Incluye declaraciones de una jurada y detalles sobre la movilización ciudadana.

Una alta afluencia de votantes se registró en las últimas horas de la jornada electoral en la localidad Suroriente de Barranquilla , lo que puso a prueba la resistencia de los jurados electorales en varios puestos de votación.

En la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez, las aulas cuentan con aire acondicionado, pero la alta temperatura y la constante llegada de electores obligaron a los jurados a trabajar sin descanso. Liz Sarmiento, modelo y jurada electoral con varios procesos electorales en su haber, llevó un pequeño ventilador de mesa para mitigar el calor.

"Yo tengo varios años viniendo. Ya sé cómo es la zona y el calor que hace acá.

Además, tampoco nos dan ni agua, así que todo eso lo traje", comentó a EL HERALDO. La alta participación se reflejó en las cifras: de las cerca de 360 personas habilitadas para votar por mesa, entre el 40 y el 50 por ciento ya habían acudido a las urnas, es decir, entre 140 y 180 votantes por mesa. Esto representa un nivel importante de participación ciudadana.

Durante el cierre de la jornada, la actividad en las calles de la localidad Suroriente se mantuvo constante, con ciudadanos desplazándose a pie, en motocicleta o en transporte público hacia los puntos de votación. Las autoridades esperaban un repunte adicional en la última franja y reiteraron el llamado a no dejar el ejercicio del voto para última hora.

En otro hecho relacionado, la Guardia Indígena Zenú de Sucre aclaró que no retuvo a un infante de Marina, pero confirmó que lo retiraron de un puesto de votación. Por su parte, el senador republicano Bernie Moreno llegó a Corferias como observador electoral invitado para las presidenciales. La jornada electoral transcurrió con normalidad en la mayoría de los centros de votación, destacándose la alta participación ciudadana como un indicador del interés por los comicios.

Líderes políticos del Atlántico cumplieron con su derecho al voto en el Biffi La Salle, manifestando que "el futuro del país está en juego". Esta jornada electoral marca un hito en la democracia colombiana, con una movilización significativa en Barranquilla y otras regiones





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