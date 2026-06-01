Alta afluencia y voto determinante Caribe en jornada electoral histórica

Una gran cantidad de ciudadanos acudió a las urnas en Barranquilla y el Atlántico durante las elecciones que llevaron a De la Espriella a la segunda vuelta con la votación más alta de la historia. El proceso, marcado por la calma, contó con un fuerte operativo de seguridad y logístico, aunque algunas irregularidades se reportaron en la región. Figuras políticas destacaron la importancia del voto costeño para definir el futuro del país.

La jornada electoral, que tuvo lugar este domingo en todo el país, se caracterizó por una alta afluencia de sufragantes en los puestos de votación de Barranquilla , el departamento del Atlántico y la región Caribe , reafirmando la importancia del voto costeño como factor decisivo en los comicios.

En Barranquilla, la capital del Atlántico, la jornada se instaló oficialmente alrededor de las 8:00 a.m. con la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para supervisar el proceso, mientras que entes de control anunciaron acompañamiento en aproximadamente 345 puestos de votación del departamento. Según declaraciones de un funcionario, se realizaron ocho comités de seguridad para brindar apoyo a cada mesas, y se tranquilizó a la ciudadanía afirmando que no había nada que temer y que todos los preparativos para esta fiesta democrática estaban listos.

El personero distrital, Miguel Álzate, identificó más de 10 zonas vulnerables donde podrían presentarse alteraciones, aunque se mantuvo la vigilancia constante. En uno de los puestos más concurridos al norte de la ciudad, a pesar de altas temperaturas de alrededor de 37 grados, se formaron largas filas y recibieron la visita de figuras políticas como Elsa Noguera, Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Fuad Char y César Lorduy, quienes votaron y resaltaron la trascendencia de la jornada.

No obstante, en el colegio Liceo de Cervantes, la alta afluencia generó contratiempos logísticos, por lo que el personal tuvo que apoyar las labores de la Registraduría; las autoridades aclararon que no hubo fallas técnicas ni se suspendió el servicio de biometría. En la localidad Suroriente, el flujo también fue intenso; en la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez y en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, los jurados y votantes enfrentaron el calor en espacios cerrados, lo que generó malestar por la falta de ventilación.

La primera dama Katia Nule acompañó al presidente de la república, quien acudió a votar al Instituto La Salle con sus hijos. El mandatario destacó la necesidad de que los costeños elijan un gobierno que trabaje por la seguridad y el desarrollo, criticando la falta de apoyo anterior en educación y seguridad para Barranquilla, y abogando por un presidente que cofinancie obras con aportes gubernamentales de hasta el 80%.

En materia de seguridad, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, informó que se desplegó un amplio dispositivo con 3.100 policías en el área metropolitana, más de 2.000 en Barranquilla, y trabajo articulado con la Armada, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, además del apoyo de un helicóptero para atender eventualidades





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