La Corte Suprema de Justicia alerta que el proceso penal contra el exsenador Julián Bedoya por fraude en la Universidad de Medellín podría prescribir si no hay sentencia antes de la fecha límite legal.

El equipo jurídico de la Universidad de Medellín emitió una nueva alerta sobre el proceso penal contra el exsenador Julián Bedoya, señalando un riesgo inminente de prescripción que podría hacer caer el caso sin sentencia. Juan Camilo Bolaños, apoderado de las víctimas, indicó que los cálculos legales sugieren que el término de prescripción ya habría vencido en julio pasado, aunque el juicio aún no se ha resuelto en fondo.

El caso tiene su origen en las denuncias de 2019 sobre un presunto fraude para graduarse de abogado, iniciando formalmente en julio de 2020 cuando la Corte Suprema de Justicia citó a Bedoya para su indagatoria debido a su fuero de parlamentario. Aunque el delito de fraude procesal tiene una prescripción original de 12 años, la norma establece que este plazo se reduce a la mitad tras la imputación, quedando en un término de 6 años que comenzaría a contar desde aquel momento decisivo.

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H2: La estrategia de la defensa y los recursos de nulidad

La defensa de Bedoya ha utilizado múltiples recursos para retrasar el avance del proceso, incluyendo un traslado del juzgado a Bogotá y solicitudes de nulidad que han mantenido la causa en suspenso por años. En mayo de 2025 se reanudó la audiencia de formulación de acusación en la capital, pero poco después surgieron nuevas controversias cuando la defensa argumentó que la imputación y la acusación no eran congruentes, generando sesiones adicionales en julio de 2025.

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El Tribunal Superior de Bogotá emitió un llamado de atención contra estas maniobras, considerando que la estrategia de la defensa no busca proteger garantías procesales sino lograr la prescripción de la acción penal. Este órgano judicial advirtió que las dilaciones no son legítimas y que el proceso debe avanzar hacia una resolución de fondo para evitar que la justicia se vea frustrada por tácticas dilatorias.

H2: Cambios jurisdiccionales y la intervención de la Fiscalía

Inicialmente bajo la jurisdicción de la Corte Suprema, el caso pasó a un juzgado de Medellín cuando Bedoya perdió su aforado, momento en que la Fiscalía intentó precluir el proceso por falta de pruebas. Esta solicitud fue denegada en dos instancias, pero antes se detectó que se habían excedido 147 días el plazo de 90 días para presentar la acusación, lo que generó una nueva alarma sobre la posible prescripción antes del juicio.

Finalmente, la Fiscalía radicó el escrito de acusación y el caso volvió a trasladarse a Bogotá, donde se han desarrollado los últimos capítulos de esta disputa legal. La Fiscalía cambió al fiscal encargado del caso ante el riesgo inminente de prescripción, evidenciando la urgencia de resolver una situación que se ha prolongado durante seis años de litigios complejos.

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H2: El impacto de la posible prescripción en la justicia

La prescripción significaría que el proceso caería sin que un juez determine si Julián Bedoya es inocente o culpable, dejando sin respuesta legal el escándalo que involucra a la Universidad de Medellín y a un exparlamentario. Aunque otros implicados ya han sido condenados tras pasar por dos instancias, la demora en este caso específico pone en duda la efectividad del sistema para resolver delitos de esta magnitud dentro de los plazos legales establecidos.