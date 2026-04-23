Alternativa Film Fest Llega a Medellín con Historias de Impacto Social y Cine Latinoamericano

El festival de cine nómada Alternativa Film Fest inicia su paso por Medellín, presentando una selección de 15 películas y 15 cortometrajes de Asia y Latinoamérica, con un enfoque en producciones que abordan temas de impacto social. Destaca el cortometraje venezolano 'Presente en los grandes momentos', que explora la experiencia de la migración y la diáspora.

El Alternativa Film Fest ha iniciado su recorrido por Medellín , presentando una selección de cine comprometido con narrativas de impacto social. Este festival, de carácter nómada, marca su estreno en Latinoamérica, ofreciendo durante diez días una ventana a 15 largometrajes y 15 cortometrajes provenientes de talentosos creadores de Asia y América Latina.

La iniciativa, impulsada por la plataforma de movilidad inDrive, busca democratizar el acceso al cine de autor y fomentar el diálogo sobre temas relevantes para la sociedad contemporánea. La programación del festival se caracteriza por su diversidad temática y estética, abarcando historias que exploran la complejidad de la condición humana, los desafíos sociales y políticos, y la búsqueda de identidad en un mundo en constante transformación.

El Alternativa Film Fest no solo se enfoca en la exhibición de películas, sino que también promueve el intercambio cultural y la creación de redes entre cineastas, productores y espectadores. Su formato itinerante le permite llegar a diferentes ciudades y comunidades, generando un impacto positivo en el desarrollo del cine independiente y la apreciación del arte cinematográfico. Dentro de la competencia del festival, destaca el cortometraje venezolano 'Presente en los grandes momentos', dirigido por Pamela Andrea Martínez Barrera.

Esta obra conmovedora se inscribe en la categoría de 'territorio', una sección que agrupa producciones que exploran la intersección entre lo personal y lo político, desafiando las convenciones narrativas y las expectativas del público. El cortometraje de Martínez aborda la experiencia de la migración y la diáspora, a través del viaje de la directora a Panamá para visitar a su hermana embarazada.

La película reflexiona sobre las complejidades de la maternidad en el exilio, la necesidad de sanar las heridas del pasado y la importancia de reconstruir los lazos familiares en un contexto de incertidumbre y desarraigo.

'Presente en los grandes momentos' es un testimonio íntimo y honesto sobre las dificultades y los desafíos que enfrentan los migrantes, así como sobre la resiliencia y la esperanza que los impulsan a seguir adelante. La directora comparte su propia experiencia como migrante, revelando las emociones encontradas de estar lejos de su familia y de su país, y la búsqueda de un nuevo sentido de pertenencia en un entorno desconocido.

Pamela Andrea Martínez Barrera, una cineasta comprometida con la realidad social de Venezuela, ha desarrollado una trayectoria artística marcada por la exploración de temas como la polarización política, la crisis económica y la diáspora. Su primer documental, 'Estado fallido', estrenado en 2021, aborda la situación de la comunidad indígena pemón kamaracoto en Canaima, Venezuela, y su lucha por sobrevivir en medio de una profunda crisis socioeconómica.

En 2023, presentó 'Illegal Alien', una exposición artística y un film basados en una investigación sobre los recorridos físicos y emocionales de mujeres venezolanas que buscan refugio en otros países. La cineasta considera que el Alternativa Film Fest es una plataforma valiosa para dar visibilidad al trabajo de los nuevos realizadores audiovisuales y para promover el cine independiente.

Destaca la importancia de descentralizar los festivales y de llegar a audiencias potenciales en lugares que no siempre tienen acceso a este tipo de eventos culturales. Martínez cree que el cine tiene el poder de generar conciencia, de fomentar el diálogo y de transformar la sociedad. Su obra es un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta para la denuncia, la reflexión y la esperanza.

'Presente en los grandes momentos' se proyectará el lunes 27 de abril a las 05:00 de la tarde en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM)





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