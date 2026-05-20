Altitud y entrenamiento en Guarne para la Selección Colombia

La Selección Colombia entrenará en Guarne, municipio del Oriente Antioqueño, para prepararse física y mentalmente para los primeros partidos de la fase de grupos del Mundial 2026. La altitud y la cercanía de ciudades como Ciudad de México y Guadalajara serán factores a considerar en el proceso de preparación.

Guarne , con sus 2.149 metros sobre el nivel del mar, es el lugar ideal para que los futbolistas de la Selección Colombia entrenen y se adapten a las condiciones físicas que encontrarán en los primeros partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 .

Además, la altitud de Ciudad de México (2.240 metros) y Guadalajara (1.566 metros) también será relevante. El municipio del Oriente Antioqueño ha sido el escenario perfecto para que James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero entrenaran desde el lunes pasado, y este miércoles se unieron a las prácticas Dévier Machado y Richard Ríos. La última incorporación ha sido el mediocampista de 25 años, nacido en Nechí, que ha entrenado en Guarne desde el lunes.

La atención media en Guarne se celebrará este jueves, donde se desmentirán las dudas sobre el proceso que se ha llevado a cabo en la semana, que ha estado rodeado de enigmas





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