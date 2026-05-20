Alto tribunal unificado en la aplicación de la fórmula para la reducción de la pena por la Reforma Laboral

El alto tribunal emitió una providencia en la que abordó las controversias yendo en contra de la Reforma Laboral y las diversas interpretaciones existentes. Finalmente, emitió una sentencia de unificación ordenando que la fórmula de la Redención Penal por Trabajo sea aplicable a todas las actividades, incluyendo el estudio y la enseñanza.

El alto tribunal apoyó los derechos fundamentales de una persona privada de la libertad y expuso las controversias suscitadas desde el año pasado con la aplicación de la Reforma Laboral .

Entre sus decisiones, se decidió que la Ley 2466, de 2025, solo era aplicable a la redención de pena por trabajo. Posteriormente, en un fallo emitido en marzo de 2026, se extendió a la reabilitación por actividades como el estudio y la enseñanza, bajo la fórmula de dos días de reclusión por cada tres de actividad.

La corporación afirmó que el Código Penitenciario y Carcelario de 1993 contemplaba un día de pena por dos de trabajo, mientras que el Código introdujo una fórmula de redención de pena consistente en dos días de reclusión por tres de trabajo. Además, la intensidad horaria de ocho horas diarias para el trabajo, seis para el estudio y cuatro para la enseñanza se mantiene.

El alto tribunal unificó el criterio del artículo 19 de la Ley 2466 de 2025 en todas las actividades, evitando la inseguridad jurídica. El fundamento para esta decisión es dual:

(i) el principio de igualdad: no hay justificación constitucional para beneficiar al trabajo y mantener en desventaja al estudio y la enseñanza, cuando las tres actividades cumplen el mismo fin resocializador.

(ii) el principio de favorabilidad: si la fórmula más favorable es la del artículo 19, la restauración de la igualdad impone equipararlas a esa regla. Finalmente, la sentencia de unificación debe aplicarse incluso a quienes ya habían solicitado la redención y les fue negada.

Por este motivo, la Sala exhortó a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad a tener esto en cuenta en su análisis, en su propio lanzamiento o solicitud de redosificación de la pena por parte de la persona privada de la libertad





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

REFORMA LABORAL REDENCIÓN DE LA PENA DERECHOS FUNDAMENTALES ALTO TRIBUNAL CÓDIGO PENITENCIARIO PRINCIPIO DE IGUALDAD PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las 6 alertas sobre el alto endeudamiento del EstadoEl gobierno siguió realizando venta de deuda soberana pagando altos intereses, buscando efectivo sin necesidad, pero obteniendo liquidez en época electoral

Read more »

Bloqueo en línea férrea de Cerrejón completa siete díasLa manifestación la realiza un joven aprendiz que exige vinculación laboral en la compañía.

Read more »

El pago por trabajar domingos y festivos dará un salto desde julio de 2026La reforma laboral traerá nuevos pagos para horas extra, domingos y festivos en Colombia. Así quedarán los recargos desde julio de 2026.

Read more »

Pacientes de alto costo cuestionan “Plan 100” de Supersalud y lo califican como una medida políticaAseguraron que las visitas a gestores farmacéuticos no solucionan la crisis de medicamentos.

Read more »