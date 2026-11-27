Alumbrados EPM 2026 inicia el 27 de noviembre en Medellín con 11,5 millones de luces LED y temas globales. Detalles de horarios y actualización sobre el nivel de agua en los embalses de Antioquia.

La ciudad de Medellín enciende este viernes 27 de noviembre su 59ª edición de los Alumbrados EPM, bajo el concepto "Un mundo de experiencias en Navidad". El ritual oficial de apertura se realizará a las 6:00 p. m. en los Parques del Río, con acceso gratuito para toda la comunidad. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y John Maya Salazar, gerente general de EPM, activarán el dispositivo que marca el inicio de esta temporada festiva.

Detalles del encendido y recorridos navideños

El espectáculo principal se despliega a lo largo de 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. La experiencia cuenta con 14 carrozas iluminadas y 9 pabellones inmersivos que combinan luz, color, formas y sonido. La música estará a cargo de Cantoalegre, ganador del Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Infantil, haciendo del evento una actividad familiar. Las luces recorren nueve regiones temáticas que incluyen la Andina, Caribe, África, Árabe, Mediterránea, Nórdica, Oriental, Amazónica y Oceánica.

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El fenómeno de El Niño obligó a EPM a replantear el montaje para reducir gastos sin perder calidad. Se instalaron 11,5 millones de bombillas LED y más de 400 equipos de control, de los cuales 55 cuentan con telegestión para monitorear el funcionamiento en tiempo real. Durante los 46 días de exhibición, programados desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, se consumirán 136.017 kWh, equivalentes a 14 minutos de la demanda de Medellín en hora pico.

Impacto económico y participación en la región

Más de 400 personas participan en la elaboración y montaje de la instalación. Se reutilizaron materiales de montajes anteriores, incluyendo madera recuperada de embalses mediante el programa Aldeas. EPM enfatiza que los Alumbrados no se cobran en la factura de servicios públicos, pero funcionan como un motor para la economía, generando empleo e incentivando el turismo.

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La tradición se extiende por todo el departamento de Antioquia, donde 14 pueblos encenderán sus propias luces. John Maya Salazar destaca que llevar las celebraciones a las regiones favorece el comercio y abre oportunidades laborales. En el Valle de Aburrá, municipios como Envigado y Itagüí también intensifican sus actividades. Envigado abrió su Corredor Navideño con más de 500 emprendedores locales hasta el 11 de enero, mientras que Itagüí encenderá sus luces el 28 de noviembre.

Situación actual de los embalses y ahorro de agua

Paralelamente a la celebración, EPM insiste en la importancia del ahorro de agua. El 11 de noviembre, la presa Piedras Blancas logró 46 litros ahorrados por hogar al día, frente a una meta de 92. La presa La Fe registró 2 litros de ahorro contra 70 de meta, y Riogrande II alcanzó 22 litros frente a 70. Las lluvias recientes han ayudado a recuperar los embalses que abastecen al Valle de Aburrá.

EPM confirmó que entre el 9 y el 15 de noviembre no hubo cortes programados por El Niño en las zonas abastecidas por Piedras Blancas. Sin embargo, los aportes de octubre solo alcanzaron el 47% de lo que históricamente llueve en ese mes. La etapa de diciembre de 2026 a marzo de 2027 exige máxima atención, coincidiendo con los 46 días de los alumbrados. Medellín ya sufrió racionamiento en septiembre por no cumplir la meta de ahorro inicial de ocho días. EPM solicita mayor compromiso ciudadano para mantener los niveles de agua durante la temporada.