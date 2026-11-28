Los Alumbrados EPM 2026 comienzan en Medellín con 46 noches de celebración. 14 carrozas, nueve pabellones inmersivos y 11,5 millones de luces LED iluminan la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gerente general de EPM, John Maya Salazar, encabezaron el encendido oficial de los Alumbrados EPM 2026. Este evento marcó el inicio de una tradición que cumple 59 años de unir a la ciudad alrededor de la luz y la navidad.

La celebración se llevó a cabo junto al río Medellín, que regresa a ser el centro neurálgico de la fiesta. La música de Cantoalegre acompañó a habitantes y visitantes durante la ceremonia inicial.

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Recorrido principal y carrozas temáticas

Los Alumbrados EPM ofrecen un recorrido principal de 1,5 kilómetros que se extiende desde el puente de Guayaquil hasta el Edificio EPM. Este trayecto está diseñado para mostrar una diversidad cultural a gran escala.

Un total de 14 carrozas representan nueve regiones del mundo en esta edición. Las culturas presentes incluyen los Andes, el Caribe, África, el mundo árabe, el Mediterráneo, las culturas nórdicas, Oriente, la Amazonía y Oceanía.

A lo largo del recorrido se encuentran personajes y elementos específicos de cada lugar. Las chapoleras, silleteras y palenqueras conviven con gondoleros, geishas y maoríes.

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La decoración incluye animales como mariposas amarillas, camellos, pandas, llamas, guacamayas, elefantes, jirafas, renos y dragones que decoran las orillas del río.

Nuevos pabellones inmersivos y tecnología

Una novedad destacada de esta edición son los nueve pabellones inmersivos. Estos espacios están diseñados para que los visitantes interactúen con imágenes, sonidos y movimientos.

Cada pabellón recrea elementos característicos de las regiones representadas. Se pueden ver desde los corales del Caribe y las auroras boreales del mundo nórdico, hasta faroles orientales y jardines amazónicos.

El paisaje también cuenta con una intervención láser en tonos azules, verdes y morados. Esta luz se suma a 110 líneas de figuras luminosas que forman un cielo de luz sobre la ciudad.

Para la elaboración de las 36.000 figuras que componen la instalación, participaron 150 artesanas. El montaje incorpora materiales recuperados, como madera del programa Aldeas de EPM.

Distribución urbana y pesebres tradicionales

La tradición se distribuye en 28 espacios de Medellín. Esta red incluye parques de las 16 comunas, avenidas, barrios y los cinco corregimientos.

El montaje total reúne 11,5 millones de bombillas LED y 864 kilómetros de manguera luminosa. Estas cifras reflejan la escala masiva del evento navideño más grande de la ciudad.

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El Pesebre Silletero cerca del puente de Guayaquil utiliza técnicas tradicionales de flor seca. Reúne a más de 430 familias en su elaboración.

En el ingreso del Edificio EPM se encuentra el Pesebre Costumbrista de Antioquia. Este pesebre cumple 22 años y anteriormente se exhibía en Venecia.

Ocupa cerca de 500 metros cuadrados y contiene más de 5.000 piezas. Otros puntos de la ciudad también tendrán decoraciones propias y temáticas.

Horarios, consumo y cierre oficial

Los Alumbrados EPM estarán encendidos hasta el 11 de enero de 2027. El horario de funcionamiento es diario desde las 6:00 de la tarde hasta las 12:00 de la noche.

Según EPM, durante los 46 días de funcionamiento se consumirán 136.017 kilovatios hora (kWh). Las instalaciones cuentan con más de 400 equipos de control.

55 de estos equipos tienen sistemas de telegestión para monitorear su funcionamiento en tiempo real. La entrada al evento es gratuita para todos los ciudadanos.

La avenida La Playa tendrá un techo de luces entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la avenida Oriental. Las Palmas contará con faroles de distintas culturas y la carrera 70 con motivos de carnavales.