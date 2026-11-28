Los alumbrados de Medellín operarán de 18:00 a 24:00 hasta el 11 de enero por El Niño. Descubre el impacto en el ahorro energético y los nuevos pabellones inmersivos en esta edición.

La Alcaldía de Medellín y la Empresa de Energía de Medellín ( EPM) han establecido un horario restringido para la iluminación navideña de la capital antioqueña como respuesta directa a las condiciones climáticas adversas. Los alumbrados estarán encendidos exclusivamente entre las 6:00 p. m. y las 12:00 a. m. hasta el 11 de enero, con el objetivo primordial de reducir el consumo eléctrico ante la presencia del fenómeno de El Niño.

Horario Restringido por Fenómeno Climático

Esta medida operativa implica una reducción significativa en las horas de iluminación pública dedicada al espectáculo, limitando el acceso visual a un periodo de seis horas diarias. La decisión formalizó que las luces no permanecerán encendidas durante la noche completa, un cambio estructural necesario para mitigar la presión sobre la red energética regional. La administración pública justificó esta acción como una contribución técnica al ahorro de energía, asegurando que la infraestructura no comprometa el suministro eléctrico general del país. El alcalde Federico Gutiérrez y el gerente de EPM, John Maya, lideraron el encendido oficial el viernes 27 de noviembre, marcando el inicio administrativo de la temporada. La ventana de operación se ha definido estrictamente para equilibrar la experiencia turística con las exigencias de conservación de recursos.

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Nueve Pabellones Inmersivos y Temas Globales

La edición actual introduce una innovación tecnológica y artística significativa con la integración de nueve pabellones inmersivos diseñados para la interacción multisensorial. Estos espacios permiten a los visitantes experimentar combinaciones de imágenes, sonidos y movimiento, creando una narrativa envolvente que va más allá de la iluminación tradicional. Los temas seleccionados para estos recintos abarcan diversas geografías y culturas mundiales, incluyendo el Pabellón Andino, el Africano, el Árabe, el Mediterráneo, el Nórdico, el Oriental, el Amazónico y el Oceánico. La música que acompaña estas experiencias fue producida exclusivamente por el equipo de Alumbrados EPM, garantizando una coherencia estética y auditiva en cada rincón. El alcalde Gutiérrez describió el concepto central como un recorrido global que reconoce todas las culturas, países y continentes, celebrando así la diversidad humana. Esta edición corresponde al año 59 de la tradición, preparando el terreno para el aniversario número 60 que se conmemorará en el año entrante.

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Infraestructura LED y Cobertura Territorial Ampliada

La logística del espectáculo se distribuye en 28 espacios estratégicos repartidos por la ciudad, asegurando una presencia significativa en las comunas y corregimientos más allá del centro histórico. La iluminación principal se concentra en la avenida La Playa y el Paseo del Río, donde operan 14 carrozas iluminadas y se utilizan 11,5 millones de bombillos LED a lo largo de 1,5 kilómetros del río Medellín. Esta sección específica abarca el tramo entre el puente de la Calle Guayaquil y el Edificio EPM, consolidándose como el eje central del recorrido. Adicionalmente, otros 26 espacios incluyen parques en las 16 comunas, democratizando el acceso al evento para las familias residentes en zonas periféricas. La tecnología LED empleada no solo optimiza la eficiencia energética, sino que también reduce la huella de carbono del espectáculo. La Alcaldía y EPM han confirmado que el costo de esta infraestructura no se reflejará en las cuentas de servicios públicos de los hogares, protegiendo así al consumidor final de cargas financieras adicionales.

Impacto en la Experiencia Ciudadana y Próximos Pasos

La limitación horaria afecta directamente la planificación de los visitantes, quienes ahora deben ajustar sus itinerarios para aprovechar la ventana de las 6:00 p. m. a 12:00 a. m. Esta restricción de más de cuarenta días de duración exige una gestión cuidadosa del flujo de personas en los puntos de alta afluencia. La entrada al evento permanece libre, manteniendo su carácter accesible para propios y turistas, lo cual es vital para la economía local y la cohesión social. Aunque existen preocupaciones públicas sobre la viabilidad de estas medidas, la administración ha reiterado que los alumbrados no ponen en riesgo la estabilidad energética nacional. La fecha de culminación está fijada para el 11 de enero, fecha tras la cual la infraestructura será desmontada. La estrategia busca equilibrar la celebración cultural con la responsabilidad ambiental y operativa en un contexto climático desafiante.