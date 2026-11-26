Medellín enciende los Alumbrados Navideños 2026 con un recorrido de 1,5 km y tecnología eficiente. Conoce la fecha, horarios y el programa del ritual en Parques del Río.

La capital antioqueña se prepara para una celebración central con el ritual de encendido de los Alumbrados Navideños 2026. Este evento anual, organizado por Empresas Públicas de Medellín ( EPM), transformará las calles del centro urbano en un espectáculo lumínico de gran escala. La ciudad confirma que la actividad oficial se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, marcando el inicio formal de la temporada festiva.

Ritual de encendido en Parques del Río

El epicentro de la ceremonia del viernes 27 de noviembre será Parques del Río, un espacio clave en la revalorización urbana de la ciudad. Empresas Públicas de Medellín (EPM) detalló que la instalación principal abarca un recorrido lineal de 1,5 kilómetros a lo largo del cauce del río Medellín. Este trayecto específico conecta dos puntos geográficos precisos: inicia en el Puente de Guayaquil y finaliza en el Edificio Inteligente, integrando integralmente la zona de Parques del Río.

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La programación oficial comienza a las 6:00 de la tarde del viernes. El acto solemne contará con la asistencia de autoridades locales y corporativas, incluyendo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gerente general de EPM, John Maya Salazar. Estas figuras liderarán el encendido simbólico, marcando el arranque de las operaciones nocturnas que se extenderán por semanas.

Tecnología LED y eficiencia energética

Una característica distintiva de esta edición es el compromiso con la sostenibilidad y la modernización tecnológica. El montaje utiliza exclusivamente tecnología de alto rendimiento, compuesta por más de 11,5 millones de bombillas de tecnología LED. Además, la infraestructura incluye más de 400 equipos de control para gestionar la iluminación con precisión. Esta selección técnica responde a un modelo de consumo optimizado y responsable.

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Los cálculos técnicos de EPM proyectan un consumo eléctrico total de 136.017 kWh durante los 46 días que los alumbrados permanecerán operativos. Esta cifra representa una eficiencia significativa cuando se compara con la demanda urbana típica, ya que equivale aproximadamente a todo lo que consume la capital antioqueña durante 14 minutos en una hora pico. La gestión de este recurso es fundamental para mantener el servicio sin comprometer la red eléctrica local.

Temática cultural y programación artística

La narrativa visual de los Alumbrados Navideños 2026 gira en torno a un homenaje a las diferentes culturas del mundo. La experiencia se estructura mediante 14 carrozas iluminadas y nueve pabellones inmersivos. Estos espacios ofrecen experiencias sensoriales e interactivas donde se combinan la luz, las formas y el sonido para crear un ambiente envolvente para los visitantes.

Para la noche del encendido, la agenda incluye un concierto especial de la agrupación Cantoalegre. Este grupo musical fue galardonado recientemente con un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil, lo que eleva la calidad artística del evento inaugural. La presencia de esta banda garantiza una actividad cultural relevante para familias y aficionados a la música infantil durante la ceremonia.

Alcance territorial y horarios de operación

El impacto visual de la campaña se extiende más allá del eje principal del río. Otros 28 puntos estratégicos de la ciudad estarán iluminados simultáneamente. Esta distribución incluye vías principales y parques ubicados en barrios y corregimientos, asegurando que la festividad llegue a diversas zonas geográficas del municipio. La iniciativa busca democratizar el acceso a la magia navideña en toda la ciudad.

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Los horarios de operación se mantendrán constantes durante el mes de diciembre y las primeras semanas de enero. Los alumbrados se encenderán diariamente desde las 6:00 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Esta periodicidad regular permite a los residentes y turistas planificar sus visitas de manera flexible. El gerente John Maya Salazar destacó que esta tradición reúne a Medellín, Colombia y miles de visitantes desde hace 59 años.