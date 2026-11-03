Alvaro Uribe a Mateo Hidalgo: No entrego hojas de vida al Gobierno

El expresidente Uribe pide al congresista Mateo Hidalgo no entregar hojas de vida. Hidalgo niega haberlo hecho y aclara que no se le solicitaron, en medio del debate de la Ley de Sometimiento.

En medio de un intenso debate legislativo sobre la Ley de Sometimiento, el expresidente Álvaro Uribe ha publicado un mensaje directo en la red social X dirigido a los congresistas del Centro Democrático. Uribe instó explícitamente a los parlamentarios a no entregar hojas de vida al Gobierno Nacional y solicitó al Ministro de Hacienda que abstenerse de requerirlas. Aunque la instrucción se extendió a todo el bloque, el expresidente nombró específicamente al Representante Mateo Hidalgo.

Origen del llamado de Alvaro Uribe

La publicación del expresidente surgió mientras la Cámara de Representantes discutía el proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Ejecutivo. El mensaje fue breve y no detalló si esta petición estaba vinculada directamente con el trámite de dicha norma o con otros procesos legislativos en marcha. Al final de su publicación, Uribe copió al Representante Mateo Hidalgo, destacándolo como un ejemplo a seguir en esta cuestión.

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Perfil y trayectoria de Mateo Hidalgo

Mateo Hidalgo Montoya representa al departamento de Caldas en la Cámara de Representantes por el Centro Democrático para el periodo 2026-2030. Nació en Manizales y es abogado de la Universidad de Manizales, con una maestría en Derecho Público de la Universidad de Caldas. Antes de ingresar al Congreso, trabajó como asesor legislativo y tuvo cargos en el Tribunal Administrativo de Caldas, la Contraloría General de la República y Gestión Energética S. A. E. S. P. (Gensa), donde fue secretario privado de la Presidencia.

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Reacción y negación de Hidalgo

EL COLOMBIANO contactó al Representante Hidalgo, quien se encontraba en la plenaria del Senado debatiendo la ley, por lo que no pudo responder inmediatamente. En una entrevista con Blu Radio, Hidalgo negó rotundamente haber entregado hojas de vida al Gobierno y aseguró que tampoco se le habían solicitado. Confirmó que Uribe lo llamó antes de publicar el mensaje, pero al devolver la llamada, el tuit ya había salido.

Contexto de la Ley de Sometimiento

La Ley de Sometimiento ha generado un debate a contrarreloj en la Cámara de Representantes. Este contexto legislativo ha llevado a figuras políticas a tomar posturas firmes sobre la transparencia y la relación con el Ejecutivo. La intervención de Uribe añade una capa de presión política sobre los congresistas del Centro Democrático, solicitando una línea clara de actuación frente a los requerimientos del Gobierno.