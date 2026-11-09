Alvaro Uribe Descarta Alianza con Pacto Historico ante Propuesta de Gustavo Petro

El expresidente Alvaro Uribe rechazó la oferta de Gustavo Petro para oponerse al gobierno de Abelardo de la Espriella. Conoce los detalles del intercambio politico.

El expresidente Alvaro Uribe desestimó rotundamente cualquier posibilidad de conformar una alianza política o electoral con el Pacto Histórico. Esta decisión surge como respuesta directa a la invitación lanzada por el expresidente Gustavo Petro para unir fuerzas y enfrentar al actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Propuesta De Petro Tras Encuentro En Medellin

La iniciativa del expresidente Gustavo Petro fue formalizada después de su reciente visita a Antioquia, donde participó en el evento denominado Encuentro Somos Resistencia en el Club Unión de Medellín. Durante esa actuación pública, Petro convocó a la creación de un Pacto por la Vida y propuso explícitamente una alianza con diversos sectores políticos que manifiestan su oposición al Gobierno nacional.

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Petro dejó claro su objetivo al escribir en sus canales oficiales que cualquier persona que se oponga al presidente Abelardo de la Espriella sería bienvenida en esta nueva formación. La propuesta incluye incluso un acuerdo electoral para defender la Constitución y detener lo que el expresidente calificó como narcofascismo que gobierna a Colombia en la actualidad.

Rechazo Explicito Desde El Centro Democratico

Alvaro Uribe, líder natural del partido Centro Democrático, respondió a esta invitación en una entrevista concedida a Caracol Radio. El expresidente subrayó que su colectividad nunca considerará esta posibilidad y recordó enfáticamente que su partido respaldó activamente a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

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Uribe estableció una distinción clara entre el respeto político y la unión electoral. Señaló que, aunque existen discrepancias tributarias, el Centro Democrático prefiere buscar acuerdos institucionales. Afirmó con terminancia que este tema no ingresará en el menú temático de su partido, cerrando definitivamente la puerta a cualquier negociación con el Pacto Histórico.

Coincidencias Legislativas Sin Acuerdo Politico

A pesar del rechazo formal, existen ciertos momentos de coincidencia entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico durante el nuevo Congreso. Un ejemplo notable ocurrió durante la elección del presidente del Senado, cuando la bancada del Pacto apoyó al candidato de Uribe, Honorio Henríquez, en una votación que también reunió apoyos de diversas colectividades.

Los congresistas explican que estas alianzas suelen ser circunstanciales. Históricamente, diferentes bancadas, incluidas las opositoras, respaldan al candidato del partido con más curules en su primer año. Esto se observó claramente cuando Efraín Cepeda fue electo presidente del Legislativo en 2024 con 97 votos, demostrando una práctica parlamentaria rutinaria y no una alianza estructural.

Defensa De La Institucionalidad Colombiana

El expresidente Alvaro Uribe enfatizó que las instituciones colombianas han demostrado capacidad para evitar extremos. Consideró necesario proteger a las altas cortes y revisar medidas que prevengan riesgos asociados a la continuidad de un mismo proyecto político.

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Uribe insistió en que mantener el respeto por las personas y colectividades es fundamental. Sin embargo, estableció que eso difiere completamente de establecer una unión electoral. El Centro Democrático continuará operando bajo sus principios de partido de gobierno y diálogo con el presidente Abelardo de la Espriella.