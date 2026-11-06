Alvaro Uribe rechaza Ley de Rescate Fiscal por impacto en clase media

El expresidente Álvaro Uribe identificó tres puntos clave de rechazo en la reforma tributaria, señalando efectos negativos para hogares de ingresos medios y bajos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha anunciado su desacuerdo formal con la reforma tributaria y de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno nacional, lo que marca una fract visible dentro de la coalición gobernante. Durante una reunión convocada para estudiar los detalles de la denominada Ley de Rescate Económico, Uribe lideró la bancada del Centro Democrático para identificar tres puntos específicos con los que su partido se niega a alinearse, señalando inconsistencias en el diseño de la propuesta.

Expansión del IVA y golpe a ingresos medios

La primera y más crítica objeción de Uribe versa sobre la ampliación de la base gravable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) hacia la tarifa general del 19 por ciento. El Gobierno planea incluir productos y servicios que actualmente disfrutan de tratamientos diferenciales o exenciones, tales como frutas, verduras, granos, café, azúcar, chocolate, medicina prepagada, internet para los estratos 1, 2 y 3, cine, computadores y compras en línea, además de vehículos eléctricos, cerveza, gaseosas, cigarrillos y vapeadores. Uribe argumentó que esta medida afectará directamente el consumo de los hogares, manifestando su preocupación explícita por los compatriotas de ingresos medios y bajos.

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Expertos cercanos a la oposición, como Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, y el tributarista Santiago Pardo, respaldaron esta visión al destacar la carga tributaria existente. Pardo calculó que la tasa efectiva de tributación sobre las utilidades empresariales puede alcanzar el 72,8 por ciento, ejemplificando con operaciones comerciales donde múltiples gravámenes, como el impuesto de industria y comercio (ICA) y el gravamen a los movimientos financieros, erosionan el margen de ganancia real.

Debate sobre recortes del gasto público

El segundo conflicto se centra en el ahorro que el Ejecutivo pretende lograr mediante la reducción del tamaño del Estado. Aunque la administración ha defendido públicamente que siete de cada diez pesos del ajuste fiscal provendrían exclusivamente de recortes de gasto, Uribe calificó el ahorro propuesto como insuficiente. El expresidente sostuvo que la propuesta se queda corta y que el ajuste debe profundizarse eliminando entidades con funciones duplicadas y fusionando organismos estatales ineficientes.

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Existe además una discrepancia factual sobre la composición real del ajuste fiscal. Mientras el Gobierno presenta los recortes de gasto como el componente principal de su estrategia, cálculos del medio La Silla Vacía indican que estos representarían solo dos de cada diez pesos del total, una proporción considerablemente inferior a la anunciada oficialmente. Esta divergencia refuerza la postura del Centro Democrático de que la propuesta no aborda con la contundencia necesaria la reestructuración fiscal.

Críticas a estímulos para la inversión privada

El tercer punto de fricción aborda las condiciones para estimular la inversión empresarial, un área donde Uribe calificó la propuesta de tímida. El Gobierno contempla dos mecanismos principales para este fin: una reducción del impuesto de renta para las empresas y la creación del régimen Ruge, figura similar a los contratos de estabilidad jurídica implementados durante administraciones anteriores. Sin embargo, Uribe consideró que estas herramientas no ofrecen suficientes garantías para impulsar la llegada de capital y la expansión de las compañías, citando evaluaciones del Banco Interamericano de Desarrollo que señalan resultados mediocres en figuras análogas.

Estas observaciones fueron reforzadas por intervenciones de expertos como Santiago Montenegro, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, y Lisandro Junco, quien lideró la Dian. El partido Central Democrático difundió partes de estas intervenciones en sus redes sociales, donde se expusieron alternativas para aumentar el recaudo sin afectar desproporcionadamente a los distintos segmentos empresariales, buscando corregir lo que consideran errores de diseño en la legislación propuesta.

Próximos pasos y reunión en Barranquilla

Todas estas observaciones serán presentadas oficialmente en la reunión que sostendrán este sábado las bancadas de los partidos políticos con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla. En este encuentro se discutirán los alcances de la iniciativa y las modificaciones que las colectividades consideran necesarias para aprobar la ley. La posición firme del expresidente Uribe y su partido podría condicionar el soporte político necesario para la implementación de la reforma, obligando a negociaciones adicionales sobre la tarifa del IVA y la estructura del gasto público.