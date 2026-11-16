Alza de alimentos frescos presiona la canasta familiar por El Niño según el DANE

El DANE reporta que la papa subió 98% en el año mientras el IPC anual cerró en 6,30%. El fenómeno de El Niño presiona los alimentos frescos en Colombia.

El bolsillo de los consumidores en Colombia enfrenta una marcada presión por el alza en los alimentos frescos, una tendencia que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ( DANE) vincula de manera estrecha con el fenómeno de El Niño. Según el balance oficial de esta entidad, el precio de la papa se convirtió en el producto con mayor impacto dentro de la canasta familiar.

Esta escalada contrasta con el comportamiento moderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, cuya variación anual cerró en 6,30% y el dato mensual en apenas 0,20%. La inflación total se mantiene contenida, pero el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas concentra las mayores tensiones para el presupuesto doméstico.

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Papa y tomate lideran el alza de alimentos frescos

La papa encabeza el repunte con un salto anual de 98%, y en octubre subió 8,25% frente a septiembre según el DANE. El tomate también registró un encarecimiento, aunque el texto disponible no permite precisar con exactitud la magnitud de esa variación.

El grupo de alimentos perecederos acumuló una inflación anual que el reporte ubica en un nivel elevado frente al resto de la canasta. Dentro de este conjunto, la carne de res y sus derivados y el plátano también aparecen entre los productos con variaciones relevantes para los hogares.

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Los cultivos de ciclo corto son los más sensibles a los cambios de temperatura y humedad, por lo que cualquier alteración en el clima se traslada con rapidez a los precios que pagan los compradores en el mercado.

El Niño como causa de los problemas de oferta

El repunte responde a los problemas de oferta y producción derivados del fenómeno de El Niño, que afecta de forma directa a cultivos sensibles a la humedad y a la temperatura. Cuando la producción cae, la oferta disponible se reduce y los precios tienden a subir.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) formalizó la presencia del fenómeno de El Niño para el ciclo 2026-2027. Los reportes internacionales, por su parte, advierten sobre una alta probabilidad de que el evento climático se materialice en la región.

Si estas condiciones se confirman sobre los ciclos de siembra y cosecha, la disponibilidad de productos frescos en las centrales de abastos seguirá determinando el comportamiento del costo de vida de las familias colombianas.

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Impacto en el costo de vida y próximos pasos

La disponibilidad de productos frescos en las centrales de abastos será el factor que más condicione el costo de vida en los próximos meses, según el análisis del DANE sobre el comportamiento de los alimentos.

Más allá de la alimentación, el costo de vida recibió en el último año presiones por encima del promedio en rubros como educación, salud, y restaurantes y hoteles. Esto significa que los hogares enfrentan gastos adicionales en varios frentes al mismo tiempo.

Para las familias, el seguimiento mensual de los precios de la papa, el tomate y el plátano en las centrales de abastos será el indicador más directo del efecto del fenómeno de El Niño sobre su presupuesto. El DANE seguirá publicando el IPC mensual, que permitirá medir si el alza de los alimentos frescos se mantiene o se modera durante el ciclo 2026-2027.