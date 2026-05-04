Alza en el precio de la carne impacta el bolsillo de los bumangueses

El precio de la carne en Bucaramanga ha aumentado significativamente en los últimos tres meses, afectando el presupuesto de las familias y obligándolas a modificar sus hábitos de consumo.

En Bucaramanga , la situación económica de las familias se ve cada vez más afectada por el constante incremento en el precio de la carne, una tendencia que se ha mantenido firme durante los últimos tres meses.

Este aumento no es marginal, sino que representa un golpe significativo al bolsillo de los consumidores, quienes se ven obligados a reconsiderar sus hábitos alimenticios y a ajustar sus presupuestos. La libra de carne de primera, un elemento básico en la dieta de muchos hogares, ha experimentado un salto considerable, pasando de costar alrededor de 14.000 pesos a oscilar entre los 18.000 y 19.000 pesos en los mercados locales y las tiendas de barrio.

Este incremento, lejos de ser un fenómeno aislado, se extiende a otros cortes más económicos, como la costilla, que también ha visto su precio aumentar de manera preocupante. La situación se agrava aún más considerando que muchos ciudadanos no cuentan con ingresos fijos, lo que dificulta aún más la posibilidad de acceder a este alimento esencial.

La carne, tradicionalmente una fuente importante de proteínas en la dieta colombiana, se está convirtiendo en un lujo inalcanzable para un número creciente de personas. Los comerciantes locales atribuyen este alza en los precios a un aumento previo en el valor del ganado, un factor que impacta directamente en el costo final del producto.

Rogelio Rueda, un vendedor de carne con experiencia en el mercado, explica que en los últimos tres meses el precio por arroba ha aumentado en 50.000 pesos, pasando de 14.000 a 16.500 pesos. Este incremento, según Rueda, se traslada inevitablemente al consumidor final, quien es el que finalmente sufre las consecuencias de la carestía.

La situación es particularmente grave para aquellos que dependen de la carne como principal fuente de proteínas, ya que no pueden permitirse el lujo de sustituirla por otras alternativas más económicas. El aumento en el precio de la costilla es un claro ejemplo de esta problemática.

Gladys Arenas, una consumidora habitual, señala que la costilla, que antes se conseguía a precios entre 7.000 y 8.000 pesos, ahora supera los 11.000 pesos, e incluso la de segunda calidad puede alcanzar los 14.000 pesos, mientras que la de primera puede llegar a costar entre 18.000 y 20.000 pesos. Esta situación, según Arenas, hace que sea prácticamente imposible para muchas familias seguir consumiendo carne de manera regular.

La preocupación se extiende a otros ciudadanos, como Gloria Esparza, quien afirma que el aumento en el precio de la carne la ha obligado a reducir significativamente su consumo. Esparza destaca que el presupuesto familiar es cada vez más ajustado y que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, incluyendo la compra de carne. La situación es similar para Pierina Acevedo, quien ha tenido que reemplazar la carne por alternativas más económicas, como pollo, huevo o granos.

Este cambio en los hábitos de consumo refleja la dificultad que enfrentan las familias para mantener una dieta equilibrada y nutritiva. Ante este panorama, los hogares en Bucaramanga están buscando opciones más asequibles para suplir la carne en su alimentación diaria, pero la preocupación persiste por el impacto de estos precios en la canasta familiar.

El aumento sostenido en el precio de la carne no solo afecta la economía de las familias, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, especialmente de aquellos que dependen de este alimento como principal fuente de proteínas. Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas para controlar los precios y garantizar el acceso a alimentos básicos para todos los ciudadanos.

La situación exige una respuesta urgente y efectiva para evitar que la carestía se convierta en un problema aún más grave en Bucaramanga y en otras regiones del país. La falta de acción podría tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de la población, especialmente de los niños y los adultos mayores





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