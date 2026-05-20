Alzares ambientales y vientos fuertes prevén destacado calor en Cartagena este miércoles

¿Te sigues queriendo escapar del intenso calor en Cartagena? Necesitas practicar precaución al día fuerte y seguir las recomendaciones para proteger tu salud, especialmente en zonas como Bocagrande, Tierra Bomba, Barú, Islas del Rosario y Centro Histórico. Unos consejos útiles para sobrellevar los días de altas temperaturas en Cartagena y proteger tu salud incluyen: Aplaque bloqueador con FPS 30 o superior y várselo a aplicar cada dos horas si estás al aire libre. Evita exponerte al sol entre las 10 a. m. y las 4 p. m. y si no es necesario, ayúdais a mantener a vuestros niños, mayores y mascotas y vuélveloque el sol. Cierra cortinas y apaga luces innecesarias para reducir la acumulación de calor dentro de la casa o lugar de trabajo.

La sensación térmica en Cartagena será elevada durante este miércoles 20 de mayo, indica iClima. Durante el día, las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius, mientras que las mínimas serán de 25 grados.

Además de las elevadas temperaturas, se esperan vientos secos de hasta 40 kilómetros por hora. Según el reporte meteorológico, las probabilidades de lluvia serán bajas y las precipitaciones esperadas oscilarán entre 0 y 3 milímetros. Hay un gran riesgo de incendio, así que evita encender fuegos y mantente informado sobre las condiciones del aire en tu zona.

En resumen, si deseas escapar del calor en Cartagena durante el miércoles 20 de mayo, evita exponerte al sol de la tarde, protege tu piel con bloqueador solar y ropa fresca, y si puedes, intenta actividades físicas a la mañana o tarde. Mantén a tus seres queridos y mascotas en lugares frescos y ventilados y ten en cuenta que los adultos mayores y los niños son más vulnerables al golpe de calor, por lo que es importante protegerle





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