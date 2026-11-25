Independiente Medellín anuncia lista de 20 futbolistas para el Clásico Paisa del 25 de noviembre, con Juan Fernando Quintero en las miras y ausencias clave por lesiones musculares.

El técnico de Independiente Medellín, Amaranto Perea, confirmó oficialmente la lista de convocados para el enfrentamiento correspondiente al Clásico Paisa. Este partido se disputará este miércoles 25 de noviembre, con un inicio programado para las 8:30 p.m.

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El equipo colorado se trasladará al estadio Atanasio Girardot para medir fuerzas contra el cuadro verdolaga de Atlético Nacional en un duelo de alta tensión.

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Situación médica de los hermanos Moreno

La principal novedad en la preparación del DIM recae en las ausencias obligadas de Diego Moreno y Didier Moreno. Ambos jugadores presentan lesiones musculares que los mantienen al margen de la convocatoria oficial de 20 futbolistas.

El departamento médico del club detalló que Diego Moreno sufrió un desgarro grado 2 en los músculos isquiosurales. Esta lesión occurred durante el partido disputado previamente contra Águilas Doradas, lo que lo deja sin disponibilidad inmediata.

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Por su parte, Didier Moreno también fue diagnosticado con un desgarro grado 2, pero en este caso afectó al músculo aductor largo. La lesión se produjo en el enfrentamiento contra Independiente Santa Fe y el mediocampista ya ha iniciado su proceso de fisioterapia.

Lista oficial y figuras confirmadas

A pesar de las bajas importantes, Amaranto Perea dispuso de un plantel completo para la gira. La lista de 20 convocados incluye la participación de figuras clave como Juan Fernando Quintero, quien se prepara para el duelo contra su clásico rival.

En la portería, el cuerpo técnico confía en Éder Chaux y Salvador Ichazo para cubrir el arco ante el ataque nacionalista. En la defensa, contarán con Frank Fabra, Jhan Mena, Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela y Alfonso Simarra.

La línea media está reforzada por Halam Loboa, Daniel Cataño, Agustín Marteganí, Baldomero Perlaza y Léider Berrío. Además, Jeison Medina figura entre los convocados para aportar velocidad y ofensivamente al esquema táctico del entrenador.

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Impacto en la lucha por la final

Este encuentro marca el segundo compromiso de ambos equipos en esta fase decisiva del torneo. Independiente Medellín busca sumar tres puntos cruciales en el terreno visitante para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la final del campeonato.

La absence de los dos Moreno representa un desafío táctico significativo para Amaranto Perea. El técnico deberá gestionar las bajas en el área defensiva y de mediocampo mientras busca soluciones en la plantilla disponible.

Convocados por posición

La alineación prevista incluye tres delanteros: John Montaño, Keiner Klinger, Yony González, Jeison Medina, Carlos Lucumí y Jackson Martínez. Este grupo tendrá la responsabilidad de generar gol en el Atanasio Girardot.

La capacidad de recuperación de Diego y Didier Moreno dependerá de su evolución clínica. Sus incapacidades no son definitivas y estarán sujetas a la respuesta de su cuerpo ante el tratamiento fisioterapéutico iniciado.