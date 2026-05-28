Amaury Julio Pérez: 'Gustavo Petro es el libertador moderno de Colombia'

El representante electo a la Cámara por Bolívar del Pacto Histórico, Amaury Julio Pérez, habló sobre su visión del país, las prioridades legislativas que llevará al Congreso, la situación social de Cartagena y Bolívar y el futuro electoral del Pacto Histórico. Pérez aseguró que su llegada al Congreso está inspirada en el liderazgo político del presidente Gustavo Petro y defendió la continuidad de las reformas impulsadas por el progresismo en Colombia.

El ingeniero eléctrico y académico Amaury Julio Pérez , representante electo a la Cámara por Bolívar del Pacto Histórico , habló en exclusiva sobre las tareas que realizará en la Cámara de Representantes para Bolívar y Cartagena .

Pérez aseguró que su llegada al Congreso está inspirada en el liderazgo político del presidente Gustavo Petro y defendió la continuidad de las reformas impulsadas por el progresismo en Colombia. En entrevista exclusiva, el dirigente habló sobre su visión del país, las prioridades legislativas que llevará al Congreso, la situación social de Cartagena y Bolívar y el futuro electoral del Pacto Histórico.

Pérez afirmó que su motivación para aspirar a la Cámara nació con la irrupción de Gustavo Petro en la política presidencial colombiana.

'Lo que nos deja es una muestra de que hay un pueblo que por primera vez encontró una vía de escape para pronunciarse y para actuar en política. Que el pueblo su dignidad la tiene intacta, pero la había guardado para el momento en que no hubiera fusiles para dispararle porque trataron de mostrar su dignidad. Gustavo Petro fue el escudo que protegió a la gente de las bandas y le permitió ejercer su libertad', dijo Pérez.

El representante electo también habló sobre la necesidad de aprobar reformas pendientes, como la reforma a la salud, y promover el tema de las comunidades energéticas que planteó el presidente Petro. Además, destacó la importancia de atacar los problemas motrices que generan la violencia, la corrupción y la inseguridad en Colombia, como la pobreza y desigualdad. Pérez calificó a Gustavo Petro como 'el libertador moderno de Colombia'.

Al ser preguntado sobre el Pacto Histórico para las elecciones presidenciales, Pérez respondió: 'Muy fuerte. Porque ha logrado conectar con la gente. Nosotros no necesitamos hacer campañas, no necesitamos convencer a la gente de que vote por el doctor Iván Cepeda. Pero además el presidente Petro ha hecho una labor tal que lo que la gente está pidiendo es que esa labor continúe.

Una nueva forma de gobernar para mejorar las condiciones de vida de los que siempre han sido excluidos'





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