Amazon MGM Studios anuncia a Robert Pattinson como el séptimo James Bond. Denis Villeneuve dirigirá la nueva entrega tras años de rumores y selecciones.

Amazon MGM Studios confirmó oficialmente este lunes 16 de noviembre que Robert Pattinson asumirá el papel de James Bond, poniendo fin a un extenso periodo de especulaciones sobre quién sucedería a Daniel Craig. El actor de 40 años se convierte así en el séptimo intérprete oficial del icónico agente 007 en la historia cinematográfica de la franquicia.

El anuncio marca un nuevo capítulo para la saga, que había permanecido en silencio desde el estreno de 'No Time to Die' en 2021. Tras décadas donde Barbara Broccoli y Michael G. Wilson dirigían las decisiones creativas, Amazon asume ahora un control mayor sobre el futuro del personaje, buscando una reinvención para la era moderna del entretenimiento.

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Detalles del casting y equipo creativo

Robert Pattinson es el resultado de un largo proceso de selección en el que otros actores destacados figuraban como candidatos principales. Nombres como Josh O'Connor, Callum Turner y Jack Lowden estuvieron presentes en las rondas finales antes de que la productora decidiera por el británico. El reparto creativo detrás de la nueva película ha generado una alta expectativa en la industria.

La dirección cinematográfica correrá a cargo de Denis Villeneuve, el cineasta reconocido por dirigir producciones de gran éxito crítico como 'Dune', 'Arrival' y 'Blade Runner 2049'. En lo que respecta a la narrativa, el guion será escrito por Steven Knight, el creador de la serie 'Peaky Blinders'. La producción estará bajo la supervisión ejecutiva de Amy Pascal y David Heyman, quienes ejercen como productores.

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De Edward Cullen a Bruce Wayne y 007

La trayectoria de Pattinson ha experimentado una evolución significativa desde que su rostro se asociara inevitablemente a Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo'. Tras el final de esa franquicia adolescente, el actor optó deliberadamente por proyectos independientes y de autor que demostraron su versatilidad, destacando títulos como 'Good Time' y 'The Lighthouse'.

Posteriormente, su carrera alcanzó otra cima comercial al asumir el manto de Bruce Wayne en 'The Batman', estrenada en 2022. Ahora, con la confirmación de que será James Bond, Pattinson suma otro de los personajes más legendarios del cine. El actor expresó su honor ante la noticia, indicando que confiarle a 007 es el mayor reconocimiento de su vida profesional hasta el momento.

Cronología y próximos pasos en la producción

A pesar de la confirmación del protagonista, Amazon MGM Studios no ha revelado una fecha exacta para el estreno de la película, que se conoce provisionalmente como 'Bond 26'. Medios británicos indican que la producción está en desarrollo activo y se espera que el rodaje comience durante el año 2027, con un lanzamiento previsto para 2028.

Existe un detalle relevante sobre la continuidad del actor en otros proyectos. Robert Pattinson mantendrá su vínculo con el universo de Batman mientras inicia su etapa como el agente 007. Esta situación permite que el artista aborde dos de los personajes más reconocibles de la cultura popular simultáneamente, consolidando su estatus como una de las figuras centrales del Hollywood actual.