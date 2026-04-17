AmCham Colombia insta a respetar autonomía del Banco de la República ante tensiones con el Gobierno

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advierte que las disputas públicas entre el Gobierno y el Banco de la República generan incertidumbre económica y afectan la confianza inversionista, al tiempo que defiende las decisiones técnicas del emisor para controlar la inflación.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), a través de su presidenta María Claudia Lacouture, ha emitido un llamado enfático al respeto por la autonomía del Banco de la República, luego de que se evidenciaran crecientes tensiones entre la entidad emisora y el Gobierno Nacional . La dirigencia gremial ha advertido que las confrontaciones públicas y la exposición de desacuerdos entre estas dos esferas de poder pueden tener un impacto perjudicial en la estabilidad económica del país, minando la confianza de inversionistas y afectando la percepción general del panorama financiero.

La intervención de AmCham Colombia se produce en un contexto de escalada de diferencias, particularmente tras la reciente decisión del Banco de la República de incrementar la tasa de interés en 100 puntos básicos. Esta medida, destinada a contrarrestar las presiones inflacionarias, ha sido objeto de cuestionamientos por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro y del Ministerio de Hacienda. Dicho cruce de declaraciones públicas ha generado inquietud en diversos sectores económicos, quienes ven en estas discrepancias una fuente potencial de incertidumbre.

María Claudia Lacouture enfatizó que si bien la discrepancia de opiniones es natural en un sistema democrático, la transformación de estas diferencias en choques públicos puede ser contraproducente. '¿Se puede discrepar? Claro que sí, pero convertir esa diferencia en un choque público solo genera incertidumbre y le hace daño a la economía del país', señaló Lacouture, subrayando la importancia de la mesura y el profesionalismo en la comunicación de las autoridades. La presidenta de AmCham Colombia defendió las acciones del Banco de la República, indicando que en un escenario de inflación aún elevada, las decisiones tomadas por el emisor responden a criterios técnicos rigurosos, orientados fundamentalmente a salvaguardar la estabilidad económica de Colombia.

La discusión de fondo, según Lacouture, gira en torno a la gestión de la inflación y el impacto de las tasas de interés. 'La discusión de fondo es seria, la inflación sigue alta y aunque subir tasas tiene costo para hogares y empresas, el Banco está llamado a tomar decisiones técnicas para proteger la estabilidad de nuestro país', explicó. Con estas declaraciones, AmCham Colombia no solo busca poner paños fríos a la disputa, sino también reafirmar el rol fundamental que juega el Banco de la República como garante de la estabilidad monetaria, un pilar esencial para el desarrollo económico sostenible y la atracción de inversión extranjera.

La organización gremial insiste en la necesidad de evitar confrontaciones innecesarias y fomentar un ambiente de colaboración armónica entre todas las autoridades económicas del país, reconociendo que la unidad de criterio y la previsibilidad son elementos clave para afrontar los desafíos económicos actuales y futuros. La opinión de AmCham Colombia resalta la importancia de mantener un marco de previsibilidad y confianza para el funcionamiento saludable de la economía.

En un escenario donde la inflación se mantiene como un reto persistente para la economía colombiana, las decisiones de política monetaria del Banco de la República se convierten en un punto álgido de debate público. La reciente subida de 100 puntos básicos en la tasa de interés, si bien es una herramienta técnica para controlar la inflación, inevitablemente genera repercusiones en el costo del crédito para hogares y empresas. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, ha defendido la pertinencia de estas medidas, reconociendo su potencial efecto adverso en el corto plazo, pero priorizando el objetivo de largo plazo de estabilizar los precios y garantizar un entorno económico más predecible. 'El Banco está llamado a tomar decisiones técnicas para proteger la estabilidad de nuestro país', afirmó Lacouture, colocando el mandato de estabilidad del emisor por encima de las presiones coyunturales.

La relación entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional ha sido objeto de análisis constante, especialmente en lo que respecta a la independencia del emisor. La Constitución Política de Colombia otorga al Banco de la República autonomía para la formulación e implementación de la política monetaria, crediticia y cambiaria, con el fin de preservar su poder adquisitivo. Esta autonomía es considerada un pilar fundamental de la estabilidad económica, ya que permite al Banco tomar decisiones basadas en análisis técnicos y proyecciones económicas, libres de influencias políticas de corto plazo. AmCham Colombia, al abogar por el respeto a esta autonomía, busca proteger un principio esencial para la confianza de los agentes económicos.

La divergencia de opiniones, cuando se expresa de manera constructiva y dentro de los marcos institucionales establecidos, puede ser un ejercicio democrático saludable. Sin embargo, cuando las diferencias escalan a confrontaciones públicas, se corre el riesgo de erosionar la confianza en las instituciones y generar un ambiente de incertidumbre que puede desalentar la inversión y afectar el crecimiento económico.

La intervención de AmCham Colombia se suma a la preocupación expresada por otros sectores empresariales y analistas económicos ante las señales de tensión entre el Gobierno y el Banco de la República. En mercados emergentes como Colombia, la credibilidad y la predictibilidad de las políticas económicas son factores cruciales para atraer y retener capital extranjero. Un entorno de incertidumbre institucional puede llevar a una fuga de capitales, a una depreciación de la moneda nacional y a un encarecimiento del financiamiento, lo que, en última instancia, repercute negativamente en el empleo y el bienestar de la población. Por ello, el llamado de AmCham Colombia a la prudencia y al respeto mutuo entre las instituciones es una contribución valiosa al debate público, buscando preservar la estabilidad económica y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El diálogo constructivo y la colaboración interinstitucional son esenciales para navegar los complejos desafíos económicos que enfrenta el país, y la autonomía del Banco de la República es un componente vital de esa estrategia de estabilidad.

Es importante destacar que las declaraciones de AmCham Colombia se producen en un contexto global de volatilidad económica, donde la inflación, el aumento de las tasas de interés a nivel internacional y las tensiones geopolíticas añaden capas de complejidad. En este escenario, la coherencia y la fortaleza de las instituciones nacionales son determinantes para la resiliencia de la economía. El respeto por la autonomía del Banco de la República no es solo una cuestión de procedimientos institucionales, sino una salvaguarda para la estabilidad económica a largo plazo, un objetivo compartido por todos los actores comprometidos con el desarrollo de Colombia. La organización reitera su compromiso con el diálogo constructivo y la búsqueda de consensos que beneficien a toda la sociedad, promoviendo un entorno propicio para la inversión, la generación de empleo y el progreso del país. La confianza en las instituciones es un activo invaluable que debe ser protegido y fortalecido continuamente. El llamado a la prudencia y al entendimiento mutuo entre el Gobierno y el Banco de la República es una señal de madurez institucional y de compromiso con el bienestar económico de los colombianos.





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