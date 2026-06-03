Amenaza de dueño de club contra Abelardo de la Espriella en manifestación política en Bogotá

Andrés Solano, propietario de Before Club, amenazó con "fumigar y destripar" al analista Abelardo de la Espriella durante un acto de supporters de Iván Cepeda. La declaración fue rechazada por la congresista María del Mar Pizarro. Este incidente se registra en un ambiente electoral tenso, donde De la Espriella promete llevar a la Lista Clinton a compradores de votos, enfrenta una orden judicial para disculparse con una periodista, y es criticado por Sergio Fajardo. Mientras, Bogotá presentó problemas de movilidad y se capturó a un presunto asesino.

El dueño del club nocturno Before, Andrés Solano , amenazó de forma violenta al abogado y analista político Abelardo de la Espriella durante una manifestación en Bogotá vinculada al candidato presidencial Iván Cepeda .

En un video difundido públicamente, Solano, vestido con un saco negro con capucha, pronunció un discurso en el que advirtió que iba a "fumigar y destripar" a De la Espriella, unos comentarios que fueron rechazados de inmediato por múltiples voces, entre ellas la de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro. La amenaza se produce en un contexto de alta tensión política de cara a la segunda vuelta presidencial, donde De la Espriella ha prometido llevar a la llamada Lista Clinton a políticos y empresarios que, según él, están involucrados en la compra de votos.

Además, el candidato y su equipo han arremetido contra otros actores: el presidente Gustavo Petro acusó a Donald Trump de traicionar un supuesto acuerdo de no intervención tras expresar apoyo a De la Espriella, y el excandidato Sergio Fajardo instó a De la Espriella y a Cepeda a una campaña limpia, anunciando su propio "decálogo del millón de votos". Paralelamente, un juez ordenó a De la Espriella disculparse públicamente por comentarios indebidos dirigidos a la periodista Laura Rodríguez en un programa radial, lo que añade un capítulo más a la serie de controversias que rodean su figura.

Mientras tanto, en otros hechos ocurridos en la ciudad, se registró congestión vehicular por un camión varado en la avenida NQS y una falla semafórica en la avenida Caracas, y un video clave permitió la captura de un presunto asesino que huyó a Medellín tras un crimen en Ubaté. La manifestación, convocada por simpatizantes de Iván Cepeda, sirvió como escenario para que Solano, dueño de un reconocido establecimiento de entretenimiento, lanzara sus expresiones amenazantes desde el micrófono.

La inmediata reacción de la clase política y de los defensores de los derechos humanos no se hizo esperar. María del Mar Pizarro, congresista, fue enfática en desvincularse y condenar las palabras de Solano, dejando claro que la violencia no tiene cabida en la contienda electoral.

Este episodio coincide con declaraciones polarizantes por parte de De la Espriella, quien ha centrado su discurso en denunciar una supuesta red de corrupción electoral y ha anunciado que, si llega a la presidencia, presentará nombres ante las autoridades estadounidenses para que sean incluidos en la Lista Clinton, una medida que restringe el acceso al sistema financiero norteamericano. Su postura agresiva ha generado adhesiones y rechazos en igual medida, y ha escalado el tono del debate público.

El escenario nacional se muestra profundamente fracturado. Por un lado está el oficialismo, con Petro acusando a Trump de injerencia tras el expresidente republicano elogiara a De la Espriella; por otro, la oposición representada en figuras como Fajardo, que busca imponer un tono más sereno. La orden judicial que obliga a De la Espriella a retractarse de sus dichos contra la periodista Laura Rodríguez subraya la sensibilidad de sus expresiones y su tendencia a generar conflictos legales.

Mientras tanto, los Bogotanos lidian con problemas cotidianos: la movilidad se vio afectada por un camión accidentado y una intersección con semáforos dañados, recordando que más allá de las confrontaciones políticas, la vida en la ciudad continúa con sus propios desafíos. También trascendió que un video de seguridad fue clave para capturar a un homicida que huyó a Medellín tras matar a José Ricardo García Gómez en Ubaté, un caso que, aunque no directamente vinculado a la coyuntura política, ilustra la inseguridad que persiste en la región





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