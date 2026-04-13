Amenazas a colegios en Barranquilla: Policía y autoridades refuerzan la seguridad y garantizan la educación

La Policía Nacional, en colaboración con la Alcaldía de Barranquilla y la Secretaría de Educación, toman medidas ante las amenazas de la banda 'Los Pepes' a tres colegios de la ciudad. Se refuerza la seguridad y se promueve la convivencia escolar.

La Policía Nacional , a través del Grupo de Policía Comunitaria y unidades de Infancia y Adolescencia, en colaboración con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla , están presentes en los tres colegios que han recibido amenazas, presuntamente, por parte de la banda criminal ‘Los Pepes’.

Las autoridades policiales, junto con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Secretaría Distrital de Educación, han tomado las medidas necesarias tras la circulación de un panfleto el domingo 12 de abril, en el que se amenazaba a las instituciones educativas I.E.D. Cultural Las Malvinas, I.E.D. La Esperanza del Sur y el Colegio Bolivariano Sur de la capital del Atlántico. La rectora del colegio Cultural Las Malvinas, Teresa García, expresó a Emisora Atlántico de Barranquilla su preocupación por la situación, pero agradeció el apoyo de las autoridades de Policía, la Secretaría de Educación y la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana por el acompañamiento brindado a docentes y al cuerpo directivo. Este acompañamiento ha permitido “normalizar” la situación, aunque los padres de familia decidieron que las clases se impartieran de forma virtual este día. La rectora indicó que el martes se realizará una reunión con los padres a las 6:30 de la mañana. “Estaremos con todos los padres de familia, estarán todas las autoridades aquí en el colegio, pues haciendo lo propio, brindando ese ambiente de seguridad, de garante de que podemos seguirle respondiéndole a los niños con su derecho a la educación”, afirmó. La rectora de la I.E.D. Cultural Las Malvinas, Teresa García, aclaró que las amenazas no se dirigen a un estudiante en particular, sino a las tres instituciones educativas. “Tengo entendido que no hay ninguna amenaza directamente a ningún estudiante. Nombran el colegio y nombran a tres colegios, pero no hay nombre de un estudiante exacto. Nombran a estudiantes de tres colegios”, explicó. La rectora solicitó a las autoridades que se realice la investigación pertinente “y que se pueda garantizar que las clases puedan seguir siendo presenciales, que ya mañana estamos convocando para que la clase sea presencial; la reunión es para garantizar las clases”. La Policía Nacional, a través del Grupo de Policía Comunitaria y unidades de Infancia y Adolescencia, en articulación con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla, en desarrollo de la estrategia de prevención anticipativa del delito y fortalecimiento de la convivencia ciudadana, viene implementando intervenciones integrales en instituciones educativas de Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en el sector suroccidente de la ciudad. Durante estas jornadas, los uniformados del Grupo de Policía Comunitaria han desarrollado espacios pedagógicos enfocados en la socialización de la responsabilidad penal en adolescentes, buscando crear conciencia sobre las consecuencias legales de conductas que podrían afectar su futuro. Adicionalmente, se abordó el problema del acoso escolar (bullying), proporcionando herramientas para su prevención, detección y atención oportuna, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia y la sana convivencia. Como parte del componente formativo, se contó con la participación de los talleristas de la Oficina para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, quienes, mediante metodologías dinámicas y participativas, lograron impactar positivamente a la comunidad educativa. Además, se implementó el programa “Abre tus Ojos”, una estrategia institucional que busca sensibilizar a niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos que ponen en peligro su integridad, reforzando factores de protección en sus entornos. El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Mebar, destacó que estas intervenciones integrales demuestran el compromiso de la institución con la protección de la infancia y la adolescencia, así como con la promoción de entornos escolares seguros. Resaltó la importancia del trabajo conjunto con las autoridades locales y la comunidad educativa para prevenir conductas delictivas y fortalecer la convivencia ciudadana desde las aulas. El comandante resaltó el trabajo cercano del Grupo de Policía Comunitaria, quienes no solo llevan a cabo acciones de prevención, sino que también construyen confianza, fortalecen el tejido social y mejoran la percepción de seguridad en la comunidad educativa. Finalmente, se reiteró el compromiso institucional de seguir apoyando a directivos, docentes y profesores, poniendo a disposición toda la oferta institucional, con el objetivo de construir una Barranquilla y su Área Metropolitana más segura y tranquila





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