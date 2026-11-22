Una cabeza humana con panfletos intimidatorios apareció frente a la cárcel La Modelo de Barranquilla. Sindicatos exigen protección inmediata para los guardias del Inpec.

Las amenazas contra los funcionarios del Inpec en Barranquilla escalaron a un nivel de violencia extrema. El viernes 9 de octubre, en la madrugada, un hombre en motocicleta dejó una cava de icopor en la puerta de la cárcel La Modelo, ubicada en la Vía 40, según captaron las cámaras de seguridad del centro carcelario. Dentro de la cava, las autoridades encontraron una cabeza humana.

Cómo se descubrió la cabeza humana en La Modelo

La cabeza humana fue hallada dentro de una bolsa negra tras una inspección del CTI en la zona. Antes de esa diligencia, la Policía Antiexplosivos llegó al lugar porque sospechaba que la cava contenía un artefacto explosivo.

Also read Banderas de Boca Juniors lideran ventas en Barranquilla antes del partido

En la tapa de la cava había un panfleto que amenazaba a miembros del Inpec. Los investigadores encontraron además otro panfleto dentro de la bolsa negra, en el que se justificaban las intimidaciones con supuestos malos tratos a las personas privadas de la libertad.

El hombre que dejó la cava fue captado por las cámaras de la cárcel La Modelo cuando llegó al sitio en motocicleta. Esa grabación permitió a la Policía seguir la ruta del sospechoso en las horas siguientes.

Advertisement

Reacción de la UTP Colombia y de la Policía

La UTP Colombia, uno de los sindicatos de mayor representación en el sistema penitenciario y carcelario del país, rechazó las amenazas. Su presidencia pidió a la Fiscalía esclarecer los hechos y al Gobierno, al Inpec y a la Policía Nacional activar protección inmediata para los guardias, el CRI y sus familias en La Modelo.

La UTP también dirigió mensajes al presidente Abelardo De La Espriella y al Ministerio de Justicia para que se adopten medidas de protección. El sindicato difundió su posición en la red social X y publicó un video mientras la Policía realizaba la inspección de la cava de icopor.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla explicó que las intimidaciones contra el Inpec podrían obedecer a los operativos de control contra cabecillas de bandas delincuenciales que están privados de la libertad. Según el mando policial, estas acciones buscan desarticular a los dinamizadores de delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Captura del presunto responsable y ataques previos

La Policía capturó al mediodía del viernes 9 de octubre, en el barrio Barlovento, al presunto responsable de las intimidaciones, identificado como Óscar Iván Ortega Quiñones. Con él fue hallada la motocicleta que habría utilizado, la cual figuraba como robada.

La captura se produjo tras el seguimiento que las autoridades hicieron a la motocicleta mediante cámaras analíticas instaladas en la ciudad. Ortega Quiñones fue conducido a la URI de la Fiscalía por el presunto delito de receptación.

Advertisement

La violencia contra el Inpec en Barranquilla no se limita a este episodio. El sábado 10 de octubre por la noche, dos dragoneantes provisionales de la Penitenciaría El Bosque, Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, fueron heridos a bala en el sector San Martín, en el barrio El Bosque. Según la Policía, los funcionarios habían salido de turno y se transportaban en motocicleta cuando fueron interceptados por dos sicarios en otra moto. Fueron trasladados a la Clínica San Ignacio.

Cuatro días antes, el 6 de octubre, se registró un atentado contra el director de un centro carcelario del Inpec. Según el relato de la investigación, su escolta entró detrás de él y, cinco segundos después, se escucharon varias detonaciones. Las cámaras mostraron a dos hombres en moto, y el parrillero disparó tres veces contra la cárcel por la Vía 40. La motocicleta fue hallada abandonada cerca del centro carcelario.

El CTI maneja como primera hipótesis que ese ataque podría estar relacionado con amenazas de muerte contra el director por razón de sus funciones. Un hecho similar había ocurrido el 6 de mayo contra el mismo centro carcelario, cuando hombres en moto dispararon en repetidas ocasiones contra su fachada.

Presión sobre el sistema carcelario de Barranquilla

Los ataques recientes también alcanzaron a la Cárcel Distrital El Bosque, que es administrada por la Alcaldía de Barranquilla y no por el Inpec. Esto amplía el alcance de la presión sobre el personal penitenciario de la ciudad, que opera en establecimientos de distinta administración.

Para los guardias y sus familias, la consecuencia inmediata es el riesgo permanente a su integridad. El sindicato UTP Colombia insiste en que la protección debe activarse de manera inmediata, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de quienes ordenaron las amenazas.