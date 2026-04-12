Amenazas de Muerte contra Paloma Valencia: El Debate Político Colombiano en Alerta

La candidata presidencial Paloma Valencia recibe amenazas de muerte tras la difusión de una imagen fúnebre, desatando una ola de rechazo y preocupación en Colombia, a pocos meses de las elecciones.

La candidata presidencial Paloma Valencia , perteneciente al partido Centro Democrático , ha sido objeto de una grave amenaza de muerte. Esta amenaza se materializó a través de la difusión en redes sociales de una imagen de carácter fúnebre que simulaba su fallecimiento. El incidente ha generado una ola de rechazo y preocupación en toda Colombia, a escasos dos meses de las elecciones presidenciales.

El montaje, que circula principalmente en forma de capturas de pantalla, muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata, acompañada de los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, junto a una corona de flores. La publicación original fue realizada en TikTok por un usuario que, posteriormente, eliminó el contenido. Sin embargo, la imagen se ha propagado rápidamente, replicándose en diversas plataformas digitales y generando una gran preocupación sobre la seguridad de los candidatos políticos.\El Centro Democrático, partido al que pertenece Paloma Valencia, ha calificado la imagen como una “amenaza directa” contra su candidata. En un comunicado oficial, el partido expresó su condena al incidente, asegurando que este tipo de contenidos busca “sembrar odio contra la oposición”. Además, advirtió que el uso de la muerte como herramienta política evidencia un grave deterioro del debate democrático y un claro intento de intimidación. La colectividad recordó también los numerosos antecedentes de violencia política que han marcado la historia de Colombia, subrayando que hechos como este no pueden ser minimizados ni tomados a la ligera. El comunicado hizo referencia al asesinato del senador y también candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado a tiros en un atentado en Bogotá. Este magnicidio, ocurrido en 2025, es considerado uno de los hechos más graves contra la democracia colombiana en las últimas décadas y ha revivido las preocupaciones sobre la seguridad de los líderes políticos en el país. El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) también se pronunció al respecto, rechazando la imagen en su cuenta de X y enviando un mensaje de alerta: “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”\El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a las voces de condena y rechazó “de manera categórica” las amenazas de muerte contra la candidata. Además, denunció la vandalización de una de las sedes de campaña de Valencia, ubicada en Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Benedetti aseguró que el Gobierno Nacional ha brindado todas las garantías de seguridad a los candidatos, especialmente a los de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. En su cuenta de X, el ministro afirmó que las autoridades “están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección” de la candidata y de todos aquellos que participan en el proceso electoral. La situación ha puesto de manifiesto la creciente polarización política y la necesidad de proteger la integridad de todos los actores políticos en un momento crucial para la democracia colombiana. La cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo 31 de mayo, ha exacerbado las tensiones, especialmente considerando que Paloma Valencia ocupa el tercer lugar en la intención de voto, según una encuesta divulgada recientemente





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