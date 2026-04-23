Amenazas desde la cárcel dejan sin clases a 1000 estudiantes en Huila

Estudiantes de Guadalupe, Huila, regresan a la virtualidad tras recibir mensajes intimidatorios provenientes de delincuentes que operan desde las cárceles, haciéndose pasar por disidentes de las FARC. Las autoridades investigan el caso como una posible extorsión carcelaria.

La tranquilidad de miles de estudiantes en el departamento del Huila , Colombia, se ha visto gravemente amenazada por una serie de mensajes intimidatorios que han obligado a la suspensión de clases presenciales en la Institución Educativa La Planta, ubicada en el municipio de Guadalupe.

Alrededor de 940 estudiantes de las 24 sedes de esta institución se han visto forzados a regresar a la modalidad virtual como medida de protección ante las amenazas recibidas a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Las autoridades investigan la posible autoría de delincuentes comunes que, desde las cárceles del país, se hacen pasar por miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo el mando de un individuo conocido como “Iván Mordisco”.

Los mensajes, que han generado un clima de temor y angustia en la comunidad educativa, exigen a la población local obtener un carnet o identificación específica, bajo la amenaza de desencadenar acciones violentas en la región. En uno de los audios que circuló entre profesores y estudiantes, se escucha una voz que se atribuye a un supuesto integrante de las FARC, advirtiendo sobre las consecuencias de la inacción y minimizando la percepción de seguridad en la zona.

La amenaza implícita busca generar presión y obligar al cumplimiento de las exigencias de los delincuentes. La situación ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades, quienes han desplegado un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y tropas del Ejército para investigar el origen de las amenazas y llevar a los responsables ante la justicia.

El comandante encargado de la Policía del Huila, Óscar Cárdenas, ha señalado que el modus operandi sugiere una posible extorsión carcelaria, lo que implica que los mensajes podrían estar siendo enviados desde dentro de las instituciones penitenciarias. Esta hipótesis se refuerza por la información que indica que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en las cárceles del país está funcionando correctamente, lo que facilita la comunicación de los delincuentes con el exterior.

La comunidad educativa de Guadalupe ha expresado su preocupación y ha solicitado a las autoridades tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad. Los profesores han instado a la elaboración de un informe detallado que permita evaluar la situación y salvaguardar la vida y la salud de todos los miembros de la comunidad. Se ha decidido permanecer en sus hogares hasta que se reciba una nueva orden que garantice la seguridad de todos.

Para abordar la crisis, se ha programado un consejo de seguridad para el viernes 24 de abril, con el objetivo de evaluar la situación, analizar las posibles soluciones y devolver la tranquilidad a los habitantes de Guadalupe. El secretario de Seguridad del departamento, Edgar Martín Lara, ha informado que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger a la población y garantizar el normal desarrollo de las actividades en la región.

La situación en Guadalupe se suma a otros incidentes de seguridad que se han registrado en diferentes partes del país, como el lanzamiento de un explosivo de alto poder sobre una vivienda en El Plateado, y un incidente en Medellín donde un policía retirado hirió a un ladrón que intentaba realizar un atraco en un restaurante concurrido. Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y combatir la delincuencia en todas sus formas.

La comunidad educativa espera que las autoridades logren esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los estudiantes y profesores para que puedan regresar a las clases presenciales lo antes posible. La incertidumbre y el temor que se han apoderado de la región exigen una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.

La situación también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad en las cárceles y la necesidad de mejorar los sistemas de control para evitar que los delincuentes sigan operando desde el interior de las instituciones penitenciarias. La prioridad ahora es proteger a la población civil y garantizar el derecho a la educación en un ambiente seguro y libre de amenazas





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