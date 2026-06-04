Amenazas y acusaciones en la manifestación de Iván Cepeda en Bogotá

Durante una manifestación en Bogotá, Andrés Solano, dueño de Before Club, amenazó a Abelardo de la Espriella. Políticos y figuras públicas reaccionan. Se incluyen otros hechos noticiosos de la jornada.

En el marco de una manifestación convocada por simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda en Bogotá, ocurrieron eventos que han generado amplia repercusión. Andrés Solano , reconocido como el dueño del establecimiento Before Club, protagonizó un momento de extrema tensión al dirigirse a la multitud con un discurso en el que supuestamente amenazó al abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella.

Según reportes, Solano, vestido con un saco negro con capucha, utilizó un lenguaje violento, haciendo referencia a 'fumigar y destripar' a De la Espriella. Este incidente fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, provocando condenas y reacciones de diversos sectores. La representante a la Cámara María del Mar Pizarro, presente en el acto, rechazó públicamente las palabras de Solano y aclaró su situación civil, manifestando su total desacuerdo con lo sucedido.

Su intervención subraya la importancia de mantener un nivel civilizado en la discusión política, especialmente en el contexto de la campaña electoral que vive el país. Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, conocido por su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro, ya había anunciado previamente su intención de promover una 'Lista Clinton' que incluiría a políticos y empresarios que, a su juicio, se habrían prestado para la compra de votos en la eventual segunda vuelta presidencial.

De la Espriella enfatizó que no serían 'tibios' en esa cruzada. El incidente ha traspasado los límites de la protesta y ha generado una serie de declaraciones cruzadas. El periodista Westcol se refirió con dureza al congresista del Pacto Histórico Santiago Osorio, calificándolo de 'vendido' tras una entrevista con Abelardo de la Espriella.

Mientras tanto, el Presidente Gustavo Petro entró a la discusión para señalar que el expresidente Donald Trump habría traicionado un supuesto 'acuerdo' de no intervención en Colombia, tras las declaraciones de Trump en las que expresó apoyo a De la Espriella. Por otro lado, el excandidato Sergio Fajardo llamó tanto a De la Espriella como a Iván Cepeda a llevar a cabo una campaña limpia y anunció que presentará el 'decálogo del millón de votos', un documento con principios éticos.

En un desarrollo judicial, un juez ordenó a Abelardo de la Espriella disculparse públicamente por comentarios indebidos dirigidos a la periodista Laura Rodríguez en un programa radial. Esta orden judicial refleja los límites que la ley impone a la libertad de expresión, especialmente cuando se incurre en ataques a la honra de las personas. La medida busca reparar el daño causado por las declaraciones del abogado. Paralelamente, en la jornada se registraron otros hechos noticiosos en Bogotá y el país.

Un hombre fue capturado por el robo de un celular, aunque se indica que no habría cometido directamente el hurto, sino que el arresto se produjo tras el hallazgo del teléfono. En el corazón de la capital, la Plaza de Bolívar fue escenario del Gran Mercado Campesino 'Ahora es Mundial', un evento que rinde tributo al campo y a los productores rurales.

En el caso de la muerte de Valeria Afanador en Cajicá, se conoció la posible condena que podrían recibir la profesora y el jefe de seguridad señalados en el caso. Además, una familia busca a una menor de edad desaparecida en Bogotá después de salir de su colegio en Suba; testigos señalaron que fue vista con un hombre.

También se busca a un empresario costarricense desaparecido después de salir de su hotel en el centro de Bogotá, sobre el cual hay pistas clave en la investigación





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