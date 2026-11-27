La decana Catalina Toro fue objeto de actos intimidatorios con pintura roja y carteles en la UNAL. El rector José Ismael Peña condena la violencia y promete investigar el ataque.

El 25 de noviembre, la entrada del despacho de Catalina Toro, decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, fue objeto de un vandalismo simbólico y amenazante. Se encontró pintura roja escurriendo por la puerta, las paredes y el piso del pasillo, diseñada para simular sangre. Este incidente ocurrió en la sede Bogotá, coincidiendo con la conmemoración internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Junto a los residuos de la pintura, se hallaron carteles con mensajes injuriosos dirigidos directamente a la decana. Estos letreros acusaban a Toro de defender y contratar a individuos considerados machistas, y afirmaban que su gestión permitía la persecución y violencia hacia profesoras y estudiantes dentro de la facultad.

Denuncia del rector y contexto de la inspección policial

El rector José Ismael Peña calificó el ataque como un acto de intimidación que le causa indignación y dolor profundo, destacando su compromiso con la defensa de la dignidad de la decana. Peña anunció oficialmente que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para investigar el suceso y establecer las responsabilidades legales. El rector advirtió a los responsables de que la violencia no defiende los derechos de las mujeres ni la democracia, y rechazó cualquier instrumentalización de la academia para fines políticos ajenos a su misión. Asimismo, instó a la comunidad universitaria a evitar la doble moral, subrayando que no se puede condenar la violencia cuando afecta a la institución mientras se justifica cuando proviene de ideales afines.

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Origen del conflicto tras la irrupción de la Policía

La tensión en la Facultad de Derecho escaló drásticamente después de que la Fuerza Pública ingresara a la sede Bogotá en la madrugada del 19 de noviembre. La decana Toro rechazó inmediatamente esa acción, aclarando que su decanatura no había autorizado el ingreso de la Policía. Por su parte, el rector Peña explicó que las directivas solicitaron la inspección debido a una alerta sobre la posible entrada de explosivos al campus. El rector afirmó públicamente que ninguna de las once personas capturadas en la llamada Brigada Clandestina PPP, mencionada en grafitis del campus, pertenecía a la universidad. Sin embargo, las autoridades indican que estos individuos podrían estar vinculados al Frente de Guerra Urbano del ELN.

Apoyo institucional y denuncia interna de violencia

La reacción institucional fue rápida y contundente. Veintidós decanas y decanos de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira firmaron un comunicado de respaldo a la gestión de la facultad. Estos líderes rechazaron cualquier forma de hostigamiento, reafirmando que las diferencias políticas son legítimas y que la gestión puede criticarse sin llegar a la intimidación. Por su parte, el profesor Diego Torres, representante del gobierno del rector Abelardo de la Espriella ante el consejo superior, publicó una carta denunciando una grave crisis silenciosa. Torres señaló que encapuchados, muchos de los cuales no son estudiantes de la universidad, han entrado por la fuerza a los salones y proferido amenazas de muerte.

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Contexto histórico de ataques al estudiantado y docentes

La inseguridad en el campus tiene antecedentes recientes que agravan el clima de temor. El 29 de julio, un grupo de encapuchados atacó a estudiantes cerca del edificio de Ciencias Agrarias. Entre las víctimas estaba Kevin Arrigui, un líder estudiantil conocido por su oposición a la constituyente universitaria. Arrigui relató que el grupo los rodeó y atacó con botellas y armas cortopunzantes mientras retiraban una pancarta. El sindicato Sintraunal ofreció una versión distinta, alegando que Arrigui poseía un arma y hirió a un compañero, acusación que el estudiante negó rotundamente.

Escalada de agresiones contra representantes universitarios

La violencia se ha extendido a la dirección académica y administrativa. En agosto, el profesor Torres informó sobre un clima generalizado de hostilidad que afectó directamente su patrimonio personal, incluyendo rayones y pinchaduras en su vehículo y bicicleta. También se reportó vandalismo contra el automóvil de Rafael Malagón Oviedo, decano de Odontología. Torres atribuyó la autoría de estos actos a un representante estudiantil supuestamente involucrado en el ataque a Arrigui. Catalina Toro asumió el cargo el 24 de septiembre, designada por el Consejo Superior Universitario junto con otros veintiún decanos para el periodo 2026-2028, lo que sitúa estos eventos en el contexto de su nuevo liderazgo.