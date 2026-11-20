El técnico David González exige a la dirigencia de América de Cali, liderada por Tulio Gómez, liquidar salarios atrasados antes de enfrentar a Millonarios en los cuartos de final de la Liga BetPlay.

El técnico David González ha dirigido un llamado urgente a la dirigencia de América de Cali para que liquide los salarios atrasados de la plantilla antes del inicio de la fase decisiva de la Liga BetPlay. El estrategista escarlata considera que resolver esta deuda financiera es un requisito indispensable para que el equipo pueda enfocarse totalmente en los desafíos deportivos del torneo sin distracciones institucionales.

Exigencia de pagos antes del inicio de cuadrangulares

González comunicó esta postura durante una conferencia de prensa previa al partido programado para el viernes 20 de noviembre ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El entrenador solicitó que las obligaciones económicas estén saldadas antes del primer encuentro de local del equipo vallecaucano, el cual se disputará contra Millonarios en la segunda jornada del cuadrangular.

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La preocupación del cuerpo técnico radica en evitar que las inconsistencias administrativas afecten la moral y la concentración de los jugadores. El estratega declaró que espera no tener que justificar las posibles dificultades tácticas o físicas recurriendo a problemas salariales como excusa tras un mal rendimiento.

El llamado público busca garantizar que la estabilidad financiera permita una preparación óptima para los compromisos más importantes del año. González afirmó textualmente que no se pueden dar el lujo de que la falta de pago se convierta en un factor de presión que afecte los resultados en las semifinales.

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Responsabilidades compartidas entre directivos y hinchas

El mensaje del técnico trasciende la relación exclusiva con la gerencia del club, encabezada por Tulio Gómez, y se extiende a todos los estamentos involucrados en la institución. González instó a los jugadores, directivos y afición a asumir sus responsabilidades específicas para asegurar que el plantel se encuentre en las condiciones idóneas para la disputa.

El entrenador señaló que es fundamental no dejar cabos sueltos en la organización general del equipo. Considera que la suma de esfuerzos de todos los sectores es necesaria para que América de Cali pueda competir con la tranquilidad y la estructura que demanda un torneo de alta exigencia como los cuartos de final.

Esta solicitud de unidad institucional busca prevenir cualquier tipo de conflicto interno que pueda surgir en medio de la intensa competencia. La directiva debe demostrar un compromiso total con sus trabajadores, mientras que el resto del equipo debe enfocarse en la disciplina deportiva.

Ubicación en Grupo B y ventaja del punto invisible

América de Cali se encuentra ubicado en el grupo B de los cuadrangulares semifinales, compartiendo categoría con Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y Millonarios. El equipo vallecaucano inició su participación en esta fase definitiva buscando asegurar su clasificación a la gran final del campeonato.

El primer encuentro oficial se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre a las 6:35 p. m. en el estadio Américo Montanini. La escarlata visitará a Atlético Bucaramanga en lo que constituye su estreno oficial en esta etapa crucial del torneo nacional.

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Una de las principales ventajas de América de Cali es la posesión del llamado punto invisible. Este criterio de desempate fue obtenido gracias al excelente rendimiento registrado durante la fase regular del campeonato y servirá como ventaja estadística si el equipo termina empatado en puntos con otra franquea al cierre de las seis jornadas.

Próximos compromisos y objetivo final

Después de la visita a Bucaramanga, América de Cali recibirá a Millonarios en su primera presentación como local. Este partido reviste especial importancia no solo por el valor deportivo, sino porque precede a la fecha límite para la que el técnico espera la liquidación de los salarios.

El objetivo deportivo claro es luchar por un cupo en la final de la Liga BetPlay. Sin embargo, la gestión institucional debe estar alineada con las ambiciones deportivas para evitar crisis internas.

El entrenador dejó un mensaje final sobre la necesidad de que las obligaciones institucionales estén al día para evitar que los problemas económicos se conviertan en protagonistas indeseados de los cuadrangulares. La estabilidad financiera se presenta como la base para el éxito deportivo en estas fases definitivas.