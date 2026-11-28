América de Cali denuncia actos racistas contra Dany Rosero durante el partido contra Millonarios. La dirigencia exige acciones ante los insultos captados en El Campín.

La institución América de Cali emitió un comunicado oficial condenando los actos de racismo sufridos por su jugador Dany Rosero durante el encuentro disputado en el estadio El Campín. El incidente se registró al minuto 49 del partido, momento en el cual Rosero fue expulsado con tarjeta roja y, al dirigirse hacia los camerinos, fue objeto de insultos y gestos discriminatorios. Las cámaras de la transmisión oficial captaron a un hincha realizando gestos racistas y lanzándole un escupitajo. América de Cali rechazó de manera categórica la situación.

La institución expone el acto de discriminación

América de Cali manifestó su profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación hacia su futbolista. La dirigencia destacó la gravedad del incidente que vivió Dany Rosero durante el compromiso frente a Millonarios. La institución hizo un llamado a las autoridades competentes y a los organismos del fútbol colombiano para actuar. También solicitó a las instituciones encargadas de velar por la convivencia en los escenarios deportivos que tomen medidas.

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América de Cali exige identificar al responsable

América de Cali señaló que se espera que el aficionado responsable sea reconocido por las autoridades. La institución solicitó que se tomen las acciones pertinentes correspondientes al caso. El comunicado mencionó que en acontecimientos similares ocurridos en el pasado, las respuestas han variado. La dirigencia reiteró que este tipo de actas no deben quedar impunes en el fútbol colombiano.

América de Cali y Millonarios en El Campín

El choque entre América de Cali y Millonarios se desarrolló en el estadio El Campín. Dany Rosero recibió la tarjeta roja al minuto 49. Tras su expulsión, el incidente racista ocurrió mientras se desplazaba hacia los camerinos. Millonarios empató el partido, lo que afectó la tabla de reclasificación 2026 y los cupos internacionales.

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Impacto en la tabla de reclasificación 2026

El empate entre Millonarios y América de Cali modificó la tabla de reclasificación 2026. Este resultado impactó directamente en los cupos internacionales del fútbol colombiano. La dirigencia de América de Cali enfatizó que la lucha contra el racismo es prioritaria. El club reiteró su compromiso con la convivencia en los estadios.

Llamado a la acción institucional

América de Cali exigió que las autoridades tomen las acciones pertinentes contra el racismo. La institución destacó que los actos de discriminación deben ser sancionados. Millonarios y América de Cali son claves en la liga colombiana. El club pidió transparencia en las investigaciones. La dirigencia mantuvo su postura firme ante el incidente.