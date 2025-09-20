América de Cali en Crisis: Malos Resultados, Distanciamiento con la Afición y Medidas Controversiales

El América de Cali atraviesa un momento de crisis en el segundo semestre de 2025, con malos resultados en la Liga BetPlay, distanciamiento con la afición y decisiones polémicas por parte de la directiva.

El América de Cali atraviesa un momento crítico en este segundo semestre de 2025. La salida de Juan Fernando Quintero y la posterior eliminación en la Copa Sudamericana marcaron un punto de inflexión, y la relación entre el equipo y su afición se ha deteriorado significativamente. Los resultados en la Liga BetPlay no han mejorado, situando al equipo en las últimas posiciones de la tabla, lo que ha generado un profundo malestar entre los seguidores y una creciente tensión con la directiva.

Los hinchas, a través de diversos canales, han expresado su descontento y han exigido un cambio radical en la gestión del club, responsabilizando a la actual familia al mando por las decisiones tomadas y los resultados obtenidos. La situación se ha vuelto insostenible, evidenciando una clara fractura entre las partes involucradas y un ambiente de incertidumbre en torno al futuro del equipo.\La respuesta de la directiva ante esta crisis ha sido recibida con decepción por parte de la afición. A través de la plataforma X, el club anunció que, ante la negativa de los hinchas de asistir a los partidos, solo habilitará la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero. Esta medida, lejos de apaciguar los ánimos, ha exacerbado la frustración de los seguidores, quienes esperaban una respuesta más proactiva y autocrítica por parte de los directivos. La decisión ha sido interpretada como una falta de respeto hacia la afición y una incapacidad para reconocer la gravedad de la situación. Comentarios sarcásticos y críticos inundaron las redes sociales, reflejando la profunda desilusión de los hinchas. Frases como “Sigan así y esto no va a cambiar, que les cuesta decir que se equivocaron”, “A lo que redujeron el equipo, una sola tribuna suficiente”, y “El equipo más chistoso de la ciudad”, son solo una muestra del sentir generalizado. La falta de unidad entre la afición y la directiva, sumada a los malos resultados deportivos, ha sumido al América de Cali en una crisis de grandes proporciones.\La crisis no se limita al ámbito administrativo y social, sino que también se manifiesta en el rendimiento deportivo del equipo. La salida y posterior llegada de nuevos entrenadores no ha logrado revertir la situación. El equipo se encuentra sumido en un declive que se refleja en su posición en la tabla de posiciones. Tras 10 partidos disputados en la Liga BetPlay, el América de Cali ocupa la última posición, con un balance preocupante de 5 derrotas, 4 empates y tan solo una victoria. Esta situación evidencia la falta de cohesión del plantel, la falta de ideas en el juego y la incapacidad de los jugadores para responder a las expectativas de la afición. La combinación de todos estos factores ha generado un ambiente de desesperanza en torno al equipo, y la afición teme por el futuro del club. La necesidad de un cambio profundo, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, es evidente para revertir esta situación y devolver al América de Cali al lugar que le corresponde en el fútbol colombiano





BluRadioCo / 🏆 28. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

América De Cali Liga Betplay Afición Crisis Directiva

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Masacre en zona rural de Cali: tres personas fueron asesinadas en vía a La BuitreraDe acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron atacadas a tiros cuando se movilizaban en un carro particular.

Leer más »

Masacre en Cali: Tres personas fueron asesinadas cuando se movilizaban en una camionetaTres personas fueron asesinadas cuando se movilizaban en una camioneta al sur de Cali y fueron interceptados por sicarios que iban en motocicleta.

Leer más »

Disturbios en Univalle en Cali: hay camiones incinerados y una moto fue robadaComunicadora social y periodista egresado de l Universidad Autónoma de Occidente; especialista en Comunicación Estratégica de Marca en Entornos Digitales. Con cinco años de experiencia como reportera en medios de comunicación.

Leer más »

Disturbios en Cali: incineran dos tractomulas y una moto cerca a UniValleLos disturbios comenzaron en la tarde, cuando un grupo de encapuchados interrumpió el flujo vehicular, generando un caos que rápidamente escaló a la violencia.

Leer más »

Malos olores en Marbella y El Cabrero por algas en las playasLa acumulación de algas en las playas de Marbella y Crespo genera malos olores que incomodan a residentes, turistas y transeúntes en una de las principales vías turísticas.

Leer más »

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali CocinaLa séptima edición de Cali Cocina inició este viernes, un evento que reunirá emprendedores locales.

Leer más »