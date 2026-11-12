América de Cali pierde 3 puntos por fallo del TAS y baja al tercer lugar

El TAS decreta la pérdida de 3 puntos para América de Cali por el caso Yhormar Hurtado, bajándolo a 33 unidades y detrás de Deportivo Cali y Nacional.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha dictado un fallo que impacta directamente la clasificación de América de Cali en la Liga BetPlay 2026-II. La entidad resolvió que el conjunto escarlata deberá enfrentar una sanción deportiva consistente en la pérdida de tres puntos en su tabla de posiciones. Esta decisión se deriva de las investigaciones sobre la elegibilidad del lateral derecho Yhormar Hurtado durante su participación en la temporada actual.

Detalle del castigo y tabla de posiciones

La resolución específica indica que América de Cali perderá únicamente los tres puntos correspondientes al empate obtenido frente al club Internacional de Bogotá. Por el contrario, el punto conseguido contra Independiente Santa Fe permanece intacto, ya que este reclamo no prosperó ante el tribunal internacional. Como resultado de este ajuste, el equipo pasa de contar con 36 unidades a tener exactamente 33 puntos en su haber.

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Esta modificación numérica tiene consecuencias inmediatas en la jerarquía del campeonato. América de Cali desciende al tercer puesto de la clasificación general, situándose por detrás de Atlético Nacional, que se mantiene en la primera ubicación, y de Deportivo Cali, que ocupa la segunda posición. La diferencia de tres puntos respecto a sus competidores directos altera significativamente la dinámica de la fase regular.

Posiciones de las partes y fundamento legal

La controversia surgió debido a la intervención de Yhormar Hurtado con el club siempre ready de Bolivia y posteriormente con América de Cali, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas de elegibilidad de la Dimayor. La autoridad disciplinaria nacional ya había declarado a este futbolista como inelegible para disputar encuentros oficiales durante el resto del año 2026.

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Los clubes reclamantes, entre ellos Internacional de Bogotá, argumentaron que la participación de este jugador constituía una infracción a las reglas vigentes. Sin embargo, el reclamo presentado por Independiente Santa Fe no tuvo éxito, lo que explica por qué su encuentro con América no se ve penalizado. Esta distinción legal es clave para entender por qué la sanción se reduce a tres puntos y no a cuatro.

Impacto en la pelea por el punto invisible

El efecto deportivo de esta decisión se concentra en la disputa por finalizar entre los dos primeros lugares de la fase regular. Al bajar al tercer lugar, América de Cali complica su estrategia para obtener la ventaja conocida como punto invisible en los cuadrangulares. Este beneficio suele otorgarse al equipo que termina la fase clasificatoria en las primeras posiciones.

La proximidad a la fecha 19 del torneo hace que cada unidad suma un valor estratégico enorme. El descenso en la tabla podría afectar la posibilidad de elegir rival en la siguiente fase y reducir la ventaja competitiva que el equipo buscaba consolidar antes de que terminara la temporada regular.

Contexto y proyecciones futuras

Antes de este anuncio, existía la hipótesis de una pérdida de cuatro puntos si prosperaban ambas reclamaciones. La información actual clarifica que solo se aplica la sanción por el caso de Internacional de Bogotá. Mientras tanto, otros clubes como Boyacá Chicó desistieron de su apelación, aunque esto no resuelve automáticamente las solicitudes de los restantes involucrados.

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Este escenario descrito por los medios no equivale a una reproducción íntegra del documento jurídico del TAS, pero sienta las bases para la clasificación final. Las cuentas de América de Cali se ajustan ahora a 33 puntos, una cifra que definirá su rumbo en los últimos capítulos de la Liga Betplay 2026-II.