América de Cali Remonta y Vence al Once Caldas en un Emocionante Encuentro

En un partido lleno de emociones en el Estadio Pascual Guerrero, el América de Cali logró una victoria crucial 2-1 sobre el Once Caldas, mostrando una notable capacidad de reacción y consolidando su camino en el Torneo Clausura de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025.

En un vibrante enfrentamiento en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, correspondiente a la jornada del Torneo Clausura de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025, el América de Cali consiguió una valiosa victoria 2-1 contra el Once Caldas . El equipo escarlata, liderado por Alexander Escobar, exhibió una notable resiliencia al remontar un marcador desfavorable y sumar tres puntos cruciales en su afán por ascender en la tabla de posiciones.

El encuentro, disputado el 19 de septiembre de 2025, puso frente a frente a dos escuadras que requerían imperiosamente la obtención de puntos. El Once Caldas, bajo la dirección de Hernán Herrera, llegaba al encuentro con una mejor ubicación en la clasificación y lo demostró durante el primer tiempo, pero no logró mantener la ventaja frente a un América que resurgió en la segunda mitad para asegurar la victoria en casa.\La primera mitad se caracterizó por un América dominante, que generó numerosas oportunidades de gol. Remates de Sebastián Navarro, Mateo Castillo y Jan Lucumí no encontraron el camino al fondo de la red. El Once Caldas, resistiendo los embates, se adelantó en el marcador en el minuto 45, cuando Jefry Zapata concretó con precisión una asistencia de Luis Gómez. El primer tiempo también se vio afectado por la lesión prematura de Juan Castaño en el Once Caldas, quien tuvo que ser sustituido por Luis Palacios en el minuto 17, mientras el equipo local creaba oportunidades claras que eran neutralizadas por la defensa visitante. El segundo tiempo comenzó con modificaciones en ambos equipos, siendo crucial el ingreso de Jhon Palacios por Jan Lucumí en el América. Este cambio produjo resultados inmediatos, ya que en el minuto 47, Palacios igualó el marcador tras una asistencia de Cristian Barrios. La remontada se completó en el minuto 56, cuando el propio Barrios anotó el gol definitivo que selló el 2-1.\El desenlace del partido estuvo marcado por la tensión, con tres tarjetas amarillas en los últimos minutos, para Mateo Zuleta, Dayro Moreno y Adrián Ramos. El América logró mantener la ventaja a pesar de los seis minutos de tiempo añadido, asegurando una victoria que es fundamental para sus aspiraciones en el torneo. Esta victoria permite al América de Cali sumar tres puntos esenciales, aunque aún se encuentra en la posición 20 con 7 puntos en 10 partidos jugados. Los escarlatas buscarán mantener el impulso en sus próximos compromisos contra el Deportivo Pasto como visitante y el Envigado en casa. Por su parte, el Once Caldas se mantiene en la posición 12 con 13 puntos en 11 partidos, y se enfrentará a Boyacá Chicó, La Equidad e Independiente Medellín en sus próximos encuentros. El partido evidenció la capacidad de reacción del equipo escarlata, que supo sobreponerse a un primer tiempo adverso para lograr una victoria que podría ser un punto de inflexión en su campaña. La efectividad en el segundo tiempo y el impacto de los cambios fueron decisivos para obtener los tres puntos en un encuentro que ofreció de todo: goles, tarjetas y emociones hasta el final. Se invita a revivir los mejores momentos del partido América de Cali vs Once Caldas, consultar los próximos partidos de ambos equipos, las alineaciones y las jugadas más destacadas, incluyendo las Áreas de Acción, el mapa de calor y el análisis de goles marcados y partidos jugados





