América de Cali Resurge: Barrios Rompe la Sequía y Enciende la Esperanza

Cristian Barrios, con su gol ante Once Caldas, impulsa la victoria del América de Cali y pone fin a una racha negativa. El equipo busca recuperar la confianza y escalar posiciones en la Liga BetPlay.

El América de Cali, tras acumular ocho jornadas sin conocer la victoria en la Liga BetPlay, se encontraba sumido en un ambiente de frustración. El clásico terminó sin goles ni alegrías, la Sudamericana se escapó en octavos de final y la Copa BetPlay aún mantenía el suspenso. En medio de este panorama sombrío, el enfrentamiento contra Once Caldas se convirtió en un punto de inflexión crucial.

América de Cali logró regresar a la senda del triunfo en el campeonato, gracias a una actuación que la afición anhelaba con fervor: la respuesta que esperaban desde hace tiempo. Cristian Barrios, un jugador clave, tenía la tarea pendiente de reencontrarse con el gol en la Liga BetPlay. Su última anotación en el torneo se remontaba a 22 partidos atrás, específicamente contra Llaneros el 25 de enero, ¡sí, de enero!, y en la temporada 2025, la sequía goleadora se extendía a ocho compromisos consecutivos, tras aquel gol que le anotó a Fluminense en la Sudamericana el pasado agosto. En el partido contra Once Caldas, Cristian Barrios encontró el espacio y la oportunidad para marcar, devolviendo la confianza que tanto necesitaba. Su gol no solo representó un alivio personal, sino que también se convirtió en un punto de quiebre en la narrativa del equipo, que volvía a creer en sí mismo y demostraba la versión más desequilibrante de su juego. El impacto de su gol, aunque pueda parecer modesto en números, adquirió un valor especial debido al contexto: llegó en el momento más crítico, cuando los puntos eran urgentes y la presión alcanzaba su punto álgido. Desde su llegada al conjunto escarlata, Cristian Barrios se ha distinguido por su entrega y sacrificio, aunque su producción ofensiva ha tenido altibajos. En total, acumula 131 partidos oficiales con la camiseta del América de Cali, con 24 goles y 13 asistencias en su haber. La temporada 2025 no había sido la más brillante para él en términos de números, pero este último encuentro abre una nueva oportunidad para convertirse en el futbolista que desequilibre en el frente de ataque y que acompañe a los referentes en un semestre lleno de exigencias y retos. La victoria sobre Once Caldas no solo significó el fin de la sequía de victorias en la Liga BetPlay, sino que también representó un bálsamo para un plantel que atraviesa una de sus etapas más críticas en los últimos años. El equipo aún se encuentra en la parte baja de la tabla, con la necesidad imperante de sumar puntos de manera constante para alejarse de los puestos de descenso. El impacto de Barrios va más allá del resultado inmediato, encendiendo una chispa de esperanza en un plantel que necesita referentes de confianza y en una hinchada que exige resultados a la altura de la rica historia del club. El clamor era claro: necesitaban jugadores que marcaran la diferencia y asumieran el liderazgo en el campo de juego. El mensaje resultante fue evidente: cuando un jugador se atreve a romper la inercia y asume el protagonismo, el equipo puede reencontrarse con el triunfo. Esa fue la valiosa lección de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. En otra noticia relacionada, se exploran detalles sobre dónde ver el partido América de Cali vs Once Caldas por televisión y streaming. Además, se analiza la situación de Atlético Nacional, destacando cómo Vicente Sánchez se ha convertido en el favorito de la afición





futbolete / 🏆 9. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

América De Cali Liga Betplay Cristian Barrios Once Caldas Fútbol Colombiano

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Cali se convierte en epicentro gastronómico con el Festival Cali CocinaLa séptima edición de Cali Cocina inició este viernes, un evento que reunirá emprendedores locales.

Leer más »

América de Cali en Crisis: Malos Resultados, Distanciamiento con la Afición y Medidas ControversialesEl América de Cali atraviesa un momento de crisis en el segundo semestre de 2025, con malos resultados en la Liga BetPlay, distanciamiento con la afición y decisiones polémicas por parte de la directiva.

Leer más »

América de Cali vs Once Caldas: Dónde Ver por Televisión y Streaming HOY Fútbol ColombianoAmérica de Cali y Once Caldas protagonizan un duelo clave en la Liga BetPlay. Consulta aquí cómo ver EN VIVO por TV y streaming este atractivo partido desde el Pascual Guerrero.

Leer más »

Fotógrafo del América de Cali sancionado por insultos a las árbitrasMaicol Stiwar Montenegro, fotógrafo del América de Cali, fue sancionado con tres fechas de suspensión y una multa por insultar a las árbitras del partido de la liga femenina contra Millonarios.

Leer más »

América de Cali Remonta y Vence al Once Caldas en un Emocionante EncuentroEn un partido lleno de emociones en el Estadio Pascual Guerrero, el América de Cali logró una victoria crucial 2-1 sobre el Once Caldas, mostrando una notable capacidad de reacción y consolidando su camino en el Torneo Clausura de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025.

Leer más »

América de Cali respira y sueña con la clasificación tras vencer a Once CaldasAmérica de Cali logra una importante victoria contra Once Caldas, lo que le permite escalar posiciones y soñar con la clasificación a los cuadrangulares. Con 10 puntos y un partido pendiente, el equipo de David González buscará sumar puntos para entrar en el grupo de los ocho. El próximo partido será contra Pasto el miércoles 24 de septiembre.

Leer más »