América de Cali se corona campeón tras vencer 3-1 a Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia

El equipo limeño confirmó su supremacía en el fútbol nacional al ganar la final de la Copa Colombia con un contundente 3-1 en el global contra Atlético Nacional, consolidando su dominio tras los torneos Clausura 2025 y Apertura 2026.

América de Cali volvió a demostrar por qué es considerado uno de los equipos más sólidos del fútbol colombiano al consagrarse campeón después de una campaña que incluyó la conquista de los torneos Clausura 2025 y Apertura 2026.

El lunes 8 de junio la escuadra limeña selló su victoria definitiva en la final de la Copa Colombia al imponerse 3-1 en el global frente a Atlético Nacional, partido que se disputó en el histórico Estadio Atanasio Girardot. Desde el pitido inicial, el conjunto dirigido por su técnico mostró un planteamiento táctico claro y una solidez defensiva que dejó sin opciones al rival.

Los goles de William Tesillo, César Haydar y Andrés Llinás sellaron el marcador, mientras que la defensa de América, liderada por Josen Escobar y Rafael Carrascal, mantuvo bajo control a los atacantes del Verdolaga. El triunfo en la ida les dio a los del América una ventaja de dos goles que supo consolidar en el segundo encuentro, jugado en la capital antioqueña.

A pesar de la presión del plantel local, la visita logró contener el ímpetu del conjunto anfitrión, manteniéndolo a escasos tres puntos del liderato del torneo, igualdad que se mantuvo hasta el cierre de la jornada. Además, la victoria dejó al equipo con una ligera ventaja sobre el Deportivo Cali y el Independiente Santa Fe, que se encontraban a diez puntos de distancia, lo que refuerza la posición de América como favorito indiscutible para los próximos certámenes.

Más allá del resultado, la actuación colectiva del equipo resaltó en la tabla de rendimiento individual. William Tesillo, con un promedio de 7.31, y César Haydar, con 7.19, fueron los jugadores de Atlético Nacional con mejores índices, mientras que entre los del América destacaron Josen Escobar (7.23), Rafael Carrascal (7.32) y Yeison Guzmán (7.50). Estos valores reflejan la calidad y la constancia mostrada a lo largo de la temporada, factores que sin duda alguna fueron determinantes para alcanzar el título.

En suma, América de Cali no solo sumó un trofeo más a su vitrina, sino que también consolidó un proyecto deportivo basado en la disciplina táctica, la solidez defensiva y la efectividad ofensiva, emociones que seguirán resonando entre sus seguidores durante los próximos desafíos internacionales





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