El clásico colombiano terminó sin goles, pero el foco estuvo en la expulsión de Dany Rosero y el acto de racismo cometido por un hincha de Millonarios.

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín de Bogotá para definir su rumbo en la tercera fecha de los cuadrangulares finales del grupo B del fútbol colombiano. El encuentro, marcado por una intensa rivalidad local, terminó con un empate 0-0 que mantiene a ambos equipos en disputa por la clasificación. El equipo capitalino, conocido como el azul, entró con la necesidad ineludible de conseguir la victoria sobre los llamados 'Diablos Rojos' para tomar ventaja inmediata.

Partido intenso con expulsión de Rodrigo Contreras

El desarrollo del juego fue físicamente exigente y tácticamente cauteloso, pero la dinámica cambió drásticamente al finalizar el primer tiempo con la expulsión de Rodrigo Contreras. Este incidente afectó significativamente la capacidad de imponer su ritmo de juego al cuadro local, permitiendo que América de Cali progresara progresivamente en el terreno. El equipo dirigido por David González mejoró su nivel de actuación segundo a segundo, aunque no logró concretar la golada necesaria para llevarse los tres puntos del partido.

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América lidera con ventaja deportiva clave

La igualdad en el marcador significa que tanto Millonarios como América de Cali acumulan 5 unidades en la tabla de posiciones. Sin embargo, América de Cali mantiene la punta del cuadrangular gracias a la ventaja deportiva, un punto invisible que se activa en caso de empate en la suma total de puntos al final de la competencia. Esta condición posiciona al elenco del Valle del Cauca en una situación estratégica favorable frente al resto de los competidores del grupo B, incluyendo a los visitantes.

Jornada disciplinaria de Carlos Ortega con 14 amarillas

El árbitro del compromiso, Carlos Ortega, tuvo que ejercer un estricto control disciplinario durante el desarrollo del clásico bogotano. La autoridad arbitral repartió un total de 14 tarjetas amarillas y 3 tarjetas rojas a lo largo de los noventa minutos de juego. Entre las expulsiones, destacó la salida al minuto 49 del defensa Dany Rosero, jugador de América de Cali. Esta decisión generó debate inmediato entre los sectores del fútbol y los aficionados presentes en el estadio.

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Denuncia por racismo contra Dany Rosero en El Campín

Tras ser expulsado y dirigirse hacia los vestuarios, Dany Rosero fue víctima de un acto de discriminación racial por parte de un hincha de Millonarios. Las cámaras de la retransmisión captaron cómo el sujeto le escupió e hizo insultos racistas mientras el jugador atravesaba el túnel de acceso. América de Cali emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente estos hechos y expresando profunda indignación ante la violación de la dignidad e integridad del futbolista. El club solicitó a las autoridades y al fútbol colombiano que investiguen y sancionen el incidente.

Respuesta institucional y consecuencias legales posibles

Tanto Millonarios como la Secretaría Distrital de Bogotá reaccionaron de inmediato ante la gravedad de lo ocurrido. Millonarios reiteró su rechazo a cualquier conducta que atente contra la sana convivencia en El Campín. Por su parte, David Cortes, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, aclaró que el racismo puede constituir delito según la Ley 1482 de 2011 y la Ley 1752 de 2015. Estas normas sancionan penalmente la discriminación, dejando en manos de los organismos competentes determinar si se inician acciones legales contra el responsable.